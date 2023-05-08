«محققون» في عمر الزهور يخوضون رحلة مثيرة

جريمة يسيطر عليها الغموض، أحيط مسرحها بسياج يحمل عبارة «مسرح جريمة.. ممنوع المرور».. ذلك المشهد هو البداية لرحلة من الإثارة خاضها مجموعة من الأطفال لكشف لغز جريمة قتل شخص، باعتبارهم رجال «الطب الشرعي».

ارتدى الأطفال «الروب الأبيض» والقفازات المطاطية، واتخذ كل منهم موقعه في ركن «العلوم»، للمشاركة في ورشة مثيرة حملت اسم «علم الطب الشرعي» ضمن فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وقالت مقدمة الورشة المهندسة الطبية فاطمة أحمد: «نفتح من خلال الورشة المجال أمام الأطفال ليعيشوا تجربة العمل كمحققين، إذ وضعنا لهم مسرح جريمة ومجموعة من الأدلة، ووفرنا لهم الأجهزة التي يستخدمها المحققون لكشف غموض الجريمة».