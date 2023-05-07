صورة مشجع مصري كفيف في استاد محمد بن زايد تشعل مواقع التواصل الإجتماعي (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فور انتهاء مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، مساء الجمعة، صورة ظهر فيها مشجع كفيف في لقطة لم تستغرق ثوانٍ معدودة، في الدقيقة التاسعة والسبعين من مباراة كأس السوبر المصري، حاملاً في يديه "راديو"، ويتابع من خلاله سير أحداث المباراة، ورغم تتويج النادي الأهلي بالبطولة، إلا أن الجماهير اعتبرتها أهم صورة.

وقال أحمد إبراهيم حسن، صاحب اللقطة الشهيرة من مدرجات النادي الأهلي، إنّه لم يكن يتوقع هذا الانتشار الواسع لصورته من داخل استاد محمد بن زايد، الأمر الذي ضاعف سعادته بعد أن توج النادي الأهلي بالبطولة.

وأضاف: "تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة المنصورة، ومنذ ذلك الحين، عملت كإمام في العديد من المساجد المصرية، وتنقلت بين محافظات الجمهورية، خاصة في شهر رمضان المبارك من كل عام".

ويستطرد حسن حديثه: "أعمل حالياً كإمام مسجد بالإمارات، وانتقلت للعيش هنا".

ويتابع: "المواطنون في الإمارات منظمون للغاية، والحياة هنا تجعلني أشعر براحة كبيرة طوال الوقت، لذا أنوي استكمال حياتي ومستقبلي معهم، واكتساب المزيد من الخبرات الدينية والعملية".

أما عن حبه وانتمائه للنادي الأهلي المصري، يقول حسن إنّه اعتاد على تشجيع المارد الأحمر منذ أن كان عمره لا يتعدى التسع سنوات، مؤكداً متابعته المتواصلة لكافة مباريات النادي الأهلي، سواء بالاستماع لها عبر الراديو أو التليفزيون.

ويضيف: "هناك العديد من الذكريات السعيدة التي عشتها بسبب تشجيعي للنادي الأهلي، فهو الأكثر تأثيراً في الحالة النفسية لدى المصريين، ونادراً ما كنا نحزن بسبب تشجيعنا له".

وأوضح في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"،انه لم يحضر طوال حياته سوى مباراة واحدة فقط لفريقه، وكانت في عام 2010، بين الأهلي المصري والترجي التونسي، ضمن تصفيات دوري أبطال إفريقيا، ومن هنا زاد عشقه للأجواء الجماهيرية، والمرة الثانية، كانت مباراة الجمعة التي تسببت في نشر صورته عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة".