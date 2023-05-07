محمود ياسين الشاب: أرفض مقارنتي مع جدي بأي شكل من الأشكال

قال الفنان الشاب محمود عمرو ياسين أنه يرفض مقارنته بأي شكل من الأشكال مع جده الفنان المصري الكبير محمود ياسين.

وعن دوره المميز في مسلسل "الكتيبة 101"، ومقارنة الجمهور أحد المشاهد بمشهد لجده في فيلم "أغنية على الممر" قال ياسين كنت سعيدا جدًا لأنها صدفة ليست مقصودة، وتفاجأت بالفيديو الذي جمع فيه أحد المتابعين على السوشيال ميديا بين المشهدين، وفي الحقيقة هذا شيء أسعدني جدًا، لأني لم أتخيل أن المشاهدين يرون ذلك، بالرغم من أنني أثناء التحضير للشخصية، حرصت كل الحرص على الابتعاد تماماً عن أفلام جدي الراحل الفنان محمود ياسين الذي تميز بتقديم الأفلام الحربية. كل ذلك حتى لا أقع في فخ التقليد أثناء أدائي للشخصية التي قدمتها، وهذا الأمر أقلقني للغاية لأنني أحفظ جيداً أعمال جدي الحربية".

وأضاف ياسين في تصريحات صحفية "كنت أتوقع من البداية أن تحدث هذه المقارنة، لكن أرى أنها غير منطقية على الإطلاق، لأنها تقلل من تاريخ محمود ياسين، كما أنه من الصعب أن تقارنه بشخص لم يقدم في حياته سوى 6 أعمال، فهي مقارنة غير منصفة حتى لو كانت مع حفيده".