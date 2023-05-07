لعبة الفيديو «هوغوورتس ليغاسي» تجني مليار دولار في 3 شهور

بيعت من لعبة الفيديو «هوغوورتس ليغاسي»، المستوحاة من سلسلة كتب هاري بوتر، 15 مليون نسخة، فيما حققت إيرادات بأكثر من مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، منذ طرحها في العاشر من فبراير، على ما أعلنت الشركة الناشرة لها، أمس.

وتتيح اللعبة التي ابتكرتها شركة «أفالانش سوفتوير»، ونشرتها «بورتكي غايمز» التابعة لاستوديوهات «وارنر براذرز»، للاعب إمكان تجسيد دور أحد تلاميذ مدرسة هوغوورتس للسحر والشعوذة في القرن الـ19، مع تلقي مجموعة دروس في السحر، وتنفيذ مهام عدة.

وبينما لاقت اللعبة قبل طرحها إشادة من النقاد ومحبي قصص هاري بوتر، أثارت جدلاً كبيراً بين أوساط ألعاب الفيديو وخارجها، بسبب المواقف المثيرة للجدل لمؤلفة سلسلة الكتب جاي كاي رولينغ.