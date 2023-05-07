«غوغل» يعتزم توسيع نتائج البحث لتشمل محادثات الذكاء الاصطناعي

أفاد تقرير إعلامي بأن شركة «غوغل» للتكنولوجيا تعتزم توسيع نتائج البحث لتشمل المحادثات بالذكاء الاصطناعي، والمزيد من الفيديوهات القصيرة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن وثائق الشركة ومصادر مطلعة، إن التغييرات ستحرك الخدمة عن شكلها النموذجي، المعروف بشكل غير رسمي بـ«الروابط الزرقاء العشرة».

وجاء في الوثائق أن الخطة تهدف إلى جعل محرك البحث الأشهر في العالم «مرئياً وشفهياً وشخصياً وبشرياً» بشكل أفضل، مستهدفاً خدمة الشباب، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت «وول ستريت جورنال» إن «غوغل» دمجت بالفعل منتديات المنشورات والفيديوهات القصيرة في بعض نتائج البحث، وتعتزم تعزيز ذلك أكثر.