شابة سعودية تثير الجدل بارتدائها طقم ذهب وزنه 15 كيلوغرامًا (صور)

أثارت صانعة محتوى سعودية تدعى «شيري» الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد نشرها سلسلة فيديوهات استعرضت خلالها أكبر طقم ذهب في المملكة، وهو الذي وصل وزنه إلى 15 كيلوغرامًا ووصلت قيمته إلى 4 مليون ريال سعودي.

وحققت فيديوهات شيري وهي تستعرض الطقم الذهبي، ملايين المشاهدات، حيث أثارت تفاعلا واسعا بين المستخدمين.

وقالت شيري: «لابسة أنا اليوم أكبر طقم في المملكة، وزنه 15 كيلو عيار 21، شوفوا كيف.. هذا طلبكم للزواج أكيد».

وتابعت في فيديو اخر معلقة "هذه هي المبالغة التي ما اقول لها لا" في اشارة الى جمال الذهب وارتفاع سعره.

وبرغم عدم انتشار الشابة وقلة متابعيها على المواقع الا ان المقطع القصير الذي لم يتجاوز 15 ثانية حصد اكثر من 3 ملايين مشاهدة في ايام قليلة،

وعلق المتابعون للشابة معبرين عن مدى روعة الذهب لكنه مبالغ فيه الى حد كبير.