أصالة تردّ على منتقديها في مصر: "ناس قلال بس دمهم تقيل"

اعتبرت الفنانة السورية أصالة نصري، الانتقادات التي طالتها طوال الأيام الماضية، وانطلاق حملة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تطالب بإلغاء حفلها في القاهرة، "تصرفات اعتادت عليها".

ووصفت أصالة منتقديها أنهم فئة قليلة لكن "دمهم تقيل"، وفق تعبيرها، مؤكدة أن مثل هذه الانتقادات تجلب لها المزيد من الحب والتعاطف.

وجاء تعليق الفنانة السورية في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، تفاعلا مع دفاع الفنان رامي صبري عنها، حيث وجهت كلامها إليه: "راموتي أخي وصديقي الحبيب.. على مبدأ ربّ ضارّة نافعة اللي صار من تصرفات للأسف أنا اعتدت عليها من بداياتي لليوم من ناس قلال بس دمهم تقيل إنّما دائماً بترجع عليّي محبّه بتغمرني وحنيّه بتبكيني.. محبّتك غاليه ياغالي على قلبي".

واضطرت أصالة لحذف تغريدة كانت قد أعلنت فيها عبر حسابها في "تويتر" عن حفلها في ربوع "متحف الحضارات" (المتحف القومي للحضارة المصرية) في القاهرة، بعد بيان من المتحف ينفي فيه إقامة أي حفل لها، متوعدا من "يتحدث باسمه".

وأوضح المتحف أن حفل الفنانة السورية سيكون في بحيرة القاهرة "عين الصيرة" الملاصقة له، والتي لا تخضع لسلطته بأي شكل من الأشكال.

وكان مصريون قد انتقدوا إحياء فنانة غير مصرية لحفل في المتحف، والذي يعتبر رمزا وطنيا، ما دفع إدارة المتحف للخروج والتوضيح.

كما دشنوا حملة تطالب بإلغاء حفلها، مبررين ذلك بإساءة أصالة السابقة لمصر بعد "إنكارها فضل مصر عليها" بأحد تصريحاتها، على حد زعمهم.