رحلة الهجن.. متسابقون من 13 جنسية في حضرة رياضة تراثية عريقة

أقام مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث شوطاً من سباق «ماراثون رحلة الهجن»، في مضمار سباق الوثبة للهجن، وذلك تزامناً مع مهرجان ختامي الوثبة للهجن العربية الأصيلة.

وشهد السباق، الذي امتد لمسافة 2 كلم، مشاركة 16 متسابقاً من المقيمين في دولة الإمارات، والذين سبق لهم المشاركة في عدد من الماراثونات التي تقام دورياً لهم، بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى جانب مشاركتهم في «رحلة الهجن»، حيث تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها وكيفية التعامل معها، بإشراف مدربين مختصّين من المركز، وضمّ الماراثون 13 جنسية مختلفة.

وحققت الإماراتية حمدة عبدالله حمدان بن دلموك، المركز الأول في السباق، على ظهر البعير «الخرم»، وجاءت في المركز الثاني الصينية آليكسيس، بفارق ضئيل على البعير «شاهين»، وفي المركز الثالث الأميركية مريم، على ظهر البعير «الشكيل».

وقام مدير عام اتحاد سباقات الهجن، عبدالله مبارك المهيري، بتتويج الحاصلات على المراكز الأولى، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك.

وأشار بن دلموك إلى أن «إقامة هذا السباق في ختامي مهرجان الوثبة، يحمل كثيراً من المعاني، نظراً إلى الجماهيرية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الرياضة التراثية العريقة، والقيمة المعنوية للهجن أحد رموز التراث الوطني في دولة الإمارات».

وأضاف: «أربعة أعوام متتالية ونحن نقيم هذه السباقات بشكل منتظم ودوري، الأمر الذي أدى إلى تراكم الخبرات التي ارتبطت بتدريبات المشاركين في رحلة الهجن سنوياً، حيث أصبح هؤلاء المقيمين لديهم القدرة والإمكانات اللازمة لقيادة المطية والمشاركة في هذه الماراثونات، وهو الأمر الذي نتطلع من خلال استراتيجية المركز لنشر وغرس التراث، وإبرازه على كل الصعد في دولتنا».