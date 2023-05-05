«تانجو دبي».. يستعد لدورته 11 بمشاركة نخبة من النجوم

وصل التانجو الأرجنتيني إلى دبي قبل 19 عاماً وحقق ازدهاراً متواصلًا منذ ذلك الحين، لتتوّج الجهود المستمرة والشغف الحقيقي بهذا الفن بإقامة مهرجان سنوي للتانجو. ويقام المهرجان هذا العام تحت رعاية سفارة الأرجنتين في دولة الإمارات احتفالاً بمرور 11 عاماً من النجاح.

وقال أوجستين مولينا أرامباري، سفير الأرجنتين في الدولة: «يسرنا دعم مهرجان التانجو في دبي الذي يقام للعام الحادي عشر على التوالي، فهو مناسبة رائعة لإبراز جانب من تراثنا وثقافتنا الغنية في دولة الإمارات، والتي تمثّل ملتقى تجتمع فيه الحضارات والثقافات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم. نحتفل هذا العام بأحد عشر عاماً من مهرجانات التانجو في دبي، وبمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين بلدينا الصديقين».

وقالت مايا صليبا، من منظمي المهرجان: «من الرائع أن نرى هذه المبادرة المتميزة غير الهادفة للربح تحقق نمواً سنوياً ملموساً وترسّخ مكانتها فعالية محلية ودولية فريدة. إننا متشوقون للغاية للاحتفاء بجهودنا على مدى الأعوام الماضية».