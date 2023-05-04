«الناشرين الإماراتيين» تنير عقول الصغار واليافعين بـ430 عنواناً خلال مهرجان «الشارقة القرائي للطفل 2023»

تشارك «جمعية الناشرين الإماراتيين» في الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظّمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "عقول تتشكّل" حتى 14 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة .

إذ تستضيف الجمعية عبر مشروعها الرائد «منصة» 29 دار نشر من الدور المنضوية تحت عضويتها لتضع بمتناول العقول الناشئة 430 عنواناً في أدب الأطفال واليافعين موفرةً في الوقت نفسه أمام الكتّاب الإماراتيين منبراً ضخماً لترويج إصداراتهم وتسويق أكبر عدد ممكن من الإنتاجات الأدبية الإماراتية الموجّهة لأجيال المستقبل.

وتعرض دور النشر المشاركة في المنصة ما مجموعه 10700 كتاب من شتّى الحقول الإبداعية والتربوية والتعليمية التي تلبّي اهتمامات الأطفال وتغذّي عقولهم وتسهم في تنمية مهاراتهم العملية وتوسيع مداركهم المعرفية بما ينسجم مع أحد المحاور الاستراتيجية للجمعية والمتمثل في غرس حب القراءة في قلوب وعقول الأجيال في سن مبكرة ليكونوا نواة المستقبل المشرق لمجتمعاتهم.

وقال راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين : "يشكّل تنوير العقول الشابة بالمعرفة أحد أهدافنا في الجمعية وهو أمر لا يتحقق إلا عن طريق القراءة التي تعد اللبنة الأساسية في بناء العقول المبدعة والمبتكرة.. لذا لا ندّخر جهداً في سبيل تحفيز الصغار واليافعين على القراءة وجعلها عادة يومية متأصلة لديهم عبر توفير شتى أنواع الكتب التي تحقق لهم المتعة والفائدة في المعارض المختلفة التي نحرص على المشاركة بها بالتعاون مع أعضائنا من الناشرين ومن أهمها مهرجان الشارقة القرائي للطفل".

وأضاف :" نهدف من خلال مشاركتنا في المهرجان إلى المساهمة في ازدهار أعمال ناشرينا ودعم قطاع النشر في الدولة بشكل عام إذ يُعتبر هذا المهرجان منصة مبتكرة لتعزيز ثقافة القراءة بين الأطفال والإسهام في تحسين مستوى صناعة كتب الأطفال في الإمارات والمنطقة ويُعَدُّ من أكبر معارض كتب الأطفال على مستوى المنطقة وبفضل التجربة التفاعلية والتعليمية والترفيهية المميزة التي يوفرها فإنه يستقطب عدداً كبيراً من الزوار في كل عام وهو ما يشكل فرصة ثمينة أمام ناشرينا المشاركين لتسويق إصداراتهم على نطاق واسع وتحقيق أقصى فائدة ممكنة ".

و تتضمن مشاركة الجمعية في مهرجان الشارقة القرائي للطفل عقد جلسات قرائية تحبِّب الأطفال بالقراءة وتغذي مخيلاتهم إذ ينتظر الصغار واليافعين جلستان مشوقتان لسرد القصص ستعقدهما الجمعية بالتعاون مع ناشريها الأولى في 8 مايو الجاري مع دار «نور للنشر» وتحمل عنوان «مغامرات نايا الصغيرة: جلسة قراءة قصصية» أما الجلسة الثانية «حكاية من لونين: جلسة قراءة قصصية» ستقدّمها دار «أجيال للنشر» في 11 مايو الجاري .