متحف اللوفر أبوظبي يكشف الستار عن خمسة معارض كبرى جديدة على هامش موسمه الثقافي 2023-2024

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن انطلاق موسمه الثقافي القادم 2023-2024 الذي سيبدأ هذا الصيف ويمنح زوّاره الفرصة للاستمتاع بخمسة معارض كبرى جديدة ستُقام خلاله.

وسوف يصطحب معرض رحلة في رحاب الكون، (المقرر إقامته من 18 يوليو 2023 حتى يونيو 2025) في متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي)، زوّاره الصغار في رحلة إلى الفضاء عبر بوابة الفن. بينما يسعى معرض حروف من نور (الذي سيُقام من 13 سبتمبر 2023 حتى 14 يناير 2024) إلى تعريف الزوّار بالكتب المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاثة: القرآن الكريم، والإنجيل، والتوراة (التناخ)، أما معرض ﻛﺎرﺗﯾﯾﮫ، اﻟﻔنّ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺣداﺛﺔ؛ (الذي سيُقام من 15 نوفمبر 2023 حتى 24 مارس 2024)، فسوف يسلط الضوء على تأثير الفنون الإسلامية في تصميمات كارتييه.

وإضافةً إلى ما سبق سيشهد معرض فن الحين 2023 في اللوفر أبوظبي (الذي سيُقام من 21 نوفمبر 2023 حتى فبراير 2024) عرض أعمال أبدعها فنانون مرشحون للنسخة الثالثة من جائزة ريتشارد ميل للفنون، كما سيُبرِز معرض أساطير من الشرق والغرب: من حكايات كليلة ودمنة إلى أساطير لافونتين، (الذي سيُقام من 20 مارس 2024 حتى 14 يوليو 2024)، الأثر الذي تركته أساطير الحيوانات في العالم القديم.

ويتخلل الموسم الثقافي 2023-2024 افتتاح خمسة معارض رئيسية هي: حروف من نور، وﻛﺎرﺗﯾﯾﮫ، اﻟﻔنّ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺣداﺛﺔ، ورحلة في رحاب الكون في متحف الأطفال، ومعرض فن الحين 2023 في اللوفر أبوظبي، وأساطير من الشرق والغرب: من حكايات كليلة ودمنة إلى أساطير لافونتين.

ومن المقرر أن تسلِّط المعارض القادمة الضوء على مهمة المتحف الرامية إلى سرد القصص التي أرست الروابط الفنية والثقافية في جميع أنحاء العالم، إضافةً إلى توفير منصة تُمكّن الفنانين المحليين والإقليميين من عرض مواهبهم.

ونظراً إلى حرص المتحف على تحقيق التفاعل والتواصل مع أفراد المجتمع، يعتزم اللوفر أبوظبي تقديم مجموعة متميزة من البرامج والفعاليات الثقافية، مثل العروض الفنية، وورش العمل، وعروض العناية بالصحة، والأنشطة الترفيهية، والجلسات الحوارية، وغير ذلك الكثير. وسيُعلن عمّا قريب عن المعلومات المتعلقة بالبرامج الثقافية.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي "انطلاقاً من مكانته كمتحف عالمي، يركز متحف اللوفر أبوظبي على توفير مساحة شاملة وتفاعلية يتمكن من خلالها المبدعون من التعبير عن إبداعاتهم، وأفكارهم، وقصصهم حيث سيشمل الموسم الثقافي الجديد العديد من المعارض التي تقدم أعمالاً فنية وتجارب جديدة وأخرى يعاد عرضها؛ لذا سيكون الموسم الفني الجديد في اللوفر أبوظبي حافلاً بالتجارب الفنية التي تستحق أن نتطلع إليها بكل اهتمام، ويعد هذا الموسم خير برهان على التزامنا الراسخ بخدمة أفراد مجتمعنا الذين يحظون باهتمامنا في كل ما نقوم به.

واضاف : وفي إطار التزامنا بخدمة أفراد مجتمعنا، يسعدنا أن نطلق العديد من المبادرات والبرامج الثقافية التي ستمكِّن زوّار المتحف من تعميق فهمهم وتقديرهم للفنون والثقافة، إضافةً إلى توسعة آفاق رؤيتهم للعالم والناس من حولهم، بينما نعمل أيضاً على إطلاق منصة ملهمة وتشاركية في المتحف لتكون مساحة يلتقي فيها الناس ويتبادلون من خلالها الأفكار الإبداعية".

من جانبها، قالت الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي: "لطالما احتفى المتحف منذ تأسيسه بقصص لقاء الحضارات، مقدِّماً بذلك الفرصة لزوّاره من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية لاستكشاف عالم مذهل وحافل بالروائع الفنية. ويقدم المتحف خلال هذا الموسم الثقافي مجموعة متنوعة من المعارض والبرامج التي تحتفي بإبداع الإنسانية المشترك".

"ومن المقرر أن تشهد المعارض المُقامة في إطار هذا الموسم الثقافي عرض مقتنيات فنية جديدة داخل قاعات العرض الدائمة في المتحف، والتي أبدعها فنانون مثل رائد الفن المعاصر بابلو بيكاسو، حيث يمكن اصطحاب الأطفال في تجربة غامرة يستكشفون فيها رحابة الفضاء من خلال الفن، إضافةً إلى التعرف على التاريخ العريق للنصوص المقدسة من الديانات السماوية الثلاثة، واستكشاف تأثير الفنون الإسلامية في تصميمات كارتييه، وإطلاق منصة تستهدف عرض مواهب وأعمال الفنانين الناشئين في المنطقة، وإتاحة الفرصة لاكتشاف تطور أحد أبرز أنواع الأعمال الأدبية".