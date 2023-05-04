"مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 "21 يونيو في إكسبو دبي

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من “مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 ” الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 21 حتى 25 يونيو المقبل في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي والذي يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية.

ويضم المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات منها العرض التفاعلي" interactive consumer show "وبطولات الرياضات الرقمية الإقليمية وتحديات المؤثرين ومؤتمر الأعمال لتحفيز الأفكار وفعالية لتعزيز التواصل بين الشركات من جميع أنحاء العالم إلى جانب قمة" GameExpo "التي تدعمها" PG connects"وستكون بمثابة منتدى لقادة القطاع في المنطقة بهدف تعزيز صناعة الألعاب وضمان نموها إضافةً إلى إطلاق" Play Beyond "وهو الحدث الذي يعقد لأول مرة ويجمع مجموعة من المؤثرين العالميين في مكان واحد.

ومن المقرر أن تكون الدورة الثانية لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية الذي انطلقت دورته الأولى عام 2022 أكبر من حيث المساحة والمشاركات وذلك بالاعتماد على نجاح دورة العام الماضي وسيتم تخصيص مساحة أكبر من "جيم إكسبو" للاعبين وكذلك إطلاق نسخة محدثة من قمة" GameExpo "لصناعة الألعاب على مستوى العالم لتضم عدداً أكبر من المتحدثين الدوليين بالإضافة إلى تنظيم جلسات مشتركة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل واتاحى الفرصة لكافة المهتمين للإطلاع أكثر على عالم صناعة الألعاب داخل المنطقة وخارجها حتى يحظى المهرجان بمكانته كواحد من أبرز الأحداث الإقليمية الرائدة عالمياً في هذا المجال.

من جهة أخرى يوفر البرنامج التفاعلي التعليمي لطلبة المدارس والجامعات منصة واعدة لمعرفة كيف يمكن للألعاب والرياضات الرقمية رعاية الموهوبين وتبادل الخبرات وزيادة الوعي بالمسارات المهنية المستقبلية المبتكرة للجيل المقبل إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تحدي "ماين كرافت التعليمي -Minecraft Education Challenge "لاستكشاف معالم دبي فضلاً عن مسابقة " MakeCode "التي تستعرض مهاراتهم في البرمجة والألعاب مع إقامة المنافسات النهائية الكبرى مباشرة في مدينة "إكسبو دبي".

وسيزور بعض المؤثرين المدارس وسيتم تخصيص يوم الازياء التنكرية للشخصيات من عالم الالعاب الالكترونية والكرتونية كما سيقوم متخصصون في القطاع بالحديث عن المستقبل التعليمي والمهني للراغبين بمعرفة المزيد عن القطاع للطلاب وكذلك أولياء أمورهم.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة " سعداء باستضافة الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية وذلك بعد نجاح الدورة الأولى التي أقيمت في العام الماضي حيث يسهم المهرجان في تعزيز مكانة دبي كأفضل مركز إقليمي للرياضات الرقمية والألعاب الإلكترونية وهو ما يتماشى مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة. ويأتي استضافة دبي لهذا المهرجان في إطار النمو الذي تشهده هذه الألعاب في المنطقة باعتبارها واحدة من أسرع أسواق الألعاب نمواً على مستوى العالم".

وأعرب عن أمله في أن يحقق مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية المزيد من النجاح لاسيما أنه أصبح من الأحداث التي يترقبها الجمهور سنويا حيث يسمح للشركات المتخصصة في الترفيه التفاعلي والألعاب الرقمية بتوفير محتوى مبتكر وممتع الأمر الذي يتيح لعشاق الرياضات الرقمية من كافة أنحاء العالم الاستمتاع بتجارب استثنائية ومشوقة لافتا إلى الدورة الجديدة من المهرجان ستسهم في الارتقاء بهذا القطاع الواعد و الاستفادة من الإمكانات الهائلة للسوق لإلهام الموهوبين الواعدين من الجيل الجديد.

وتشهد دورة هذا العام من المهرجان مشاركة أكثر من 100 متحدث إلى جانب النقاشات والمحادثات وورش العمل وغيرها.