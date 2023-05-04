مقتل طالب لبناني في أمريكا بعد ساعات من تكريمه

في حادثة مروعة قُتل الطالب اللبناني، كريم أبو نجم، البالغ من العمر 20 عاماً، طعناً في مدينة دافيس بولاية كاليفورنيا الأميركية، السبت الماضي، بعد ساعات فقط من تسلمه جائزة عن بحث أجراه.

كما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الشاب اللبناني تعرض للطعن حين كان على متن دراجته، في متنزه "Sycamore" بالمدينة، علماً أنه طالب في جامعة كاليفورنيا دافيس.

وفي تصريح لوالد الشاب المكلوم قال أنه هرب مع عائلته من لبنان عام 2018، أملًا في الأمان، مضيفا أن ابنه الضحية كان سعيداً جداً بعد نجاحه وتخرجه.

كما أضاف بصوت يخنقه الحزن وعيون تملؤها الدموع، أنه وصل أميركا قبل 5 سنوات بحثاً عن الاستقرار ورغبة ببناء حياة آمنة.

وكشف أن ابنه الراحل كان قد شكره مع والدته على كل ما قدماه له من دعم حتى وصل إلى مرحلة التخرج، خصوصا أنه كان متفوقا في دراسته.

كذلك أكد أن ابنه كان كتلة من الطاقة والإيجابية، وشديد الطموح، مشددا على أنه فخور بما حقّقه من إنجازات، قائلاً: أراد أن يصنع من هذا العالم عالماً أفضل.

يشار إلى أن القتيل كان قد تسلم قبل ساعات من مقتله فقط جائزة عن بحث أعده، يتعلق بمشروع برمجيات يساعد من يعانون مشاكل في السمع.

وطالبت العائلة السلطات باعتقال منفذ الجريمة، فيما تم إطلاع عمدة المدينة، ويل أرنولد، على سير التحقيقات.

يذكر أن عملية الطعن هي الثانية من نوعها في المنطقة نفسها في غضون 4 أيام.