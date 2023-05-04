امرأة تسكب البنزين على زوجة ابنها الحامل وتحرقها

هزت جريمة بشعة مشاعر الشارع العراقي واستفزت تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما أقدمت سيدة على حرق زوجة ابنها الحامل في محافظة النجف.

فقد سكبت الجانية البنزين على الشابة وهي تطبخ وأشعلت بها النار، ثم تركتها وفرت هاربة، حتى سمع الجيران صراخ جارتهم وهرعوا لإنقاذها.

وما زاد الأمر سوءاً أن عائلة الضحية أكدت أن الشرطة أخذت إفادة الجانية وتركت المجني عليها.

كما أوضح شقيق الضحية أن أخته كانت تحضر الطعام في المطبخ، حينما شعرت بسائل يسكب عليها، وما إن لبثت أن تلفتت حتى شعرت بالنار تلتهم جسدها.

بدوره، أفاد مصدر طبي من المستشفى بأن جروحا من الدرجة الثالثة أصابت أكثر من 65% من جسد السيدة البالغة من العمر 21 عاماً، والتي أكد والدها أنه أبلغ السلطات للتصرف لأخذ حق ابنته.