«كوكب آخر» من محطة الفضاء الدولية

شارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على حساب سموّه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة نشرها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، لدبي من الفضاء.

وعلق سموّه في التغريدة قائلاً: «صورة تعكس إنجازاتنا على الأرض وفي الفضاء.. دبي الفريدة والمتفرّدة بعدسة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي».

وكان سلطان النيادي قد نشر على حسابه في «تويتر» صورة لدبي من محطة الفضاء الدولية معلقاً عليها: «حتى من خارج الكوكب.. دبي كوكب آخر».