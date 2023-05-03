«شات جي بي تي» محظور على موظفي «سامسونغ»

حظرت شركة «سامسونغ إليكترونيكس» على موظفيها استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهيرة، مثل برنامج «شات جي بي تي»، بعد اكتشاف أن موظفين لديها حمّلوا بيانات حساسة عبر البرنامج.

وأخطرت الشركة موظفي أحد أكبر أقسامها، أول من أمس، بالسياسة الجديدة، من خلال مذكرة اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقالت المذكرة إن «الشركة تشعر بالقلق من أن البيانات التي ترسل إلى منصّات الذكاء الاصطناعي تُخزّن على خوادم خارجية، ما يجعل من الصعب استردادها وحذفها، وقد ينتهي الأمر بتسريبها لمستخدمين آخرين».

وأجرت الشركة استطلاعاً، الشهر الماضي، حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخلياً، وقالت: «إن 65% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن هذه الخدمات تشكل خطراً أمنياً».