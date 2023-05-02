«أمازون برايم» تطل بعروض جديدة

أعلنت خدمة أمازون برايم فيديو أنها ستعرض خلال الشهر الجاري فيلم AIR الذي يتناول علاقة الشراكة الاستثنائية بين مايكل جوردان، الذي كان حينها لاعباً صاعداً، وقسم معدات كرة السلة الناشئ لدى «نايكي»، لتسهم هذه الشراكة في ما بعد بإحداث نقلة نوعية في عالم الرياضة والثقافة المعاصرة من خلال علامة إير جوردان. والفيلم من إبداع المخرج بن أفليك الحائز جوائز عدة. وتتحدث قصة الفيلم عن المغامرة التي خاضها الفريق مع وجود الكثير على المحك، ورؤية الأم الواثقة بموهبة ابنها الكبيرة، واللاعب الذي سيصبح الأعظم في كرة السلة.

كما تعرض الخدمة الموسم الثاني من James May: Oh Cook في 24 الجاري. ويشجع الموسم المشاهدين على تحضير الطعام اللذيذ دون الحاجة لأن يكونوا طهاة محترفين. ويقوم جيمس ماي، الذي لا يُعد طاهياً محترفاً، بتقديم أشهى المأكولات من ثقافة الشرق الأقصى والمطبخ المتوسطي والأطباق التقليدية في مطبخ منزلي بسيط، بعيداً عن خدع تنسيق الأطباق المكلفة والمعتادة في برامج الطهو التلفزيونية. كما يقدم وصفات لذيذة يمكن للجميع تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة.