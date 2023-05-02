رحيل مقدّم «ماستر شيف أستراليا»

توفي عن 46 عاماً مقدّم برنامج «ماستر شيف استراليا» جوك زونفريلو، حسب عائلته، أمس. وعثرت الشرطة في ملبورن على زونفريلو، وهو أب اسكتلندي - أسترالي لأربعة أبناء، وكان أحد أعضاء لجنة التحكيم في برنامج الطبخ الشهير، ميتاً.

وقالت عائلته في بيان نشرته عبر مواقع التواصل «بمزيد من الأسى نعلمكم بوفاة جوك الصادمة».

وتابعت «إلى كل من عرفهم سكوت، ومن أصبحوا أصدقاءه، أو كانوا محظوظين بما يكفي ليكونوا بمثابة عائلته، لا تنسوه وأبقوه في قلوبكم».

ولم يكشف عن سبب الوفاة، لكن شرطة ولاية فيكتوريا أشارت إلى عدم التعامل مع وفاة زونفريلو على أنها حادث مشبوه. وذكرت الشرطة أنّها تعدّ تقريراً للمحققين. وأبدت كل من «نيتوورك 10» التي تبث برنامج «ماستر شيف» وشركة الإنتاج «إنديمول شاين استراليا» «صدمة كبيرة» لوفاة زونفريلو بصورة مفاجئة.

وأشارتا إلى أنّ زونفريلو كان «موهوباً ومُثابراً».