طبيب أردني يتبرع بنخاعه العظمي لإنقاذ مريض لا يعرفه

تبرع طبيب أردني مقيم في الولايات المتحدة الأميركية بنخاعه العظمي، لإنقاذ حياة مريض لا يعرفه في إحدى الولايات.

وفي التفاصيل قال الطبيب علي سمارة الزعبي إنه قرر منذ ثلاث سنوات أن يصبح متبرعا بنخاع العظام بعد أن شاهد أحد أصدقائه وقد نجا من سرطان الدم النخاعي الحاد من خلال عملية زراعة نخاع العظم، والذي جعله يعيش حياة جديدة بسبب تبرع أحد الأشخاص له.

وقال الطبيب الزعبي إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المكان الخاص بالتبرع في أميركا، أكدوا له أنه من المحتمل تطابقه مع طفل مريض ويحتاج بشدة إلى زراعة نخاع عظمي، مشيراً إلى أنه استجاب بسرعة للطلب وقبل التبرع، وخضع لفحص طبي وفحوصات مخبرية في منطقة خليج تامبا بفلوريدا، وتطابقت النتائج تماماً.

وأوضح الطبيب أن العملية أجريت له تحت التخدير الكامل. وعبر الزعبي عن سعادته وفخره بإنقاذ حياة شخص، مؤكداً أنه كان سعيدا لمساعدة الطفل وحريصا بنفس الوقت لمعرفة ما إذا كان سيتحسن الطفل.

كما نوه الطبيب الأردني حسب "العربية.نت" بأنه يأمل بنشر قصته لتشجيع الآخرين على التبرع وإنقاذ حياة من هم بحاجة، حيث قال: "آمل أن تصل هذه الرسالة إلى الناس ليكونوا على دراية ببرنامج التبرع بنخاع العظام، لأنه سيجمع العديد من المتبرعين، وبالتالي المزيد من التطابقات المحتملة للمحتاجين، وهذا الإجراء ضروري لنشر الوعي وتثقيف الناس حول العلاج المحتمل المنقذ للحياة".

واختتم الطبيب الزعبي قائلا: "لا أريد أن أكون بطلاً أو يرى العالم أن هذا المشهد هو بطولي، أريد أن يقتدي الناس بهذه الفكرة ويسيروا نحوها لمساعدة المزيد من الأشخاص".