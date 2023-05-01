ياسمين عز لرضوى الشربيني: "كرامة إيه يا أم كرامة بلاستيك"

قالت وسائل إعلام مصرية أن خلاف الإعلاميتين ياسمين عز ورضوى الشربيني قد وصل إلى "جهات عليا" تلقت شكاوى من منظمات نسائية تطالب بمحاسبة الإعلاميتين بسبب "تعمدهن نشر الفتن وتشويه صورة المرأة المصرية" خصوصا بعد حرب الشتائم بينهن على الفيس بوك.

وقال موقع "المطور" المصري أن قرارا بوقف الإعلاميتين عن العمل ومنع ظهورهن علي الشاشة بات وشيكا وسوف يتم إحالة المذيعتين للتحقيق.

و نشب خلاف بين الإعلاميتين عز والشربيني، ظهر صداه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن سخرت الإعلامية رضوى الشربيني من تصريحات سابقة لزميلتها ياسمين عز، ووصفها إياه بأنه «كلام العبيد»، في المقابل ردت ياسمين عز على زميلتها في منشور على الفيسبوك «بلاش تشغلي أسطوانة المرأة الحديدية».

الصدام بدأ حين علقت رضوى الشربيني والمعروفة بآرائها المدافعة عن المرأة، على تصريحات ياسمين التي قالت فيها: «البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة.. ده أنا أحط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها !»، لتسخر الشربيني من تلك التصريحات قائلة على حسابها على موقع تويتر: «وانا اقول الكلام ده ليه…انا ست عندها كرامة…كلام العبيد ده مش بتاعى».

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد فسرعان ما ردت ياسمين عز بمنشور على صفحتها على الفيسبوك قائلة: «ويحك يا دعسوقة، كرامة إيه يا أم كرامة بلاستيك أنت شطبتي محتوى وبقيتي مملة، حتى في تلقيحك مملة، زيرو محتوى زيرو أنوثة، ده انا مش بس أدوس على الفساتين الماركات ده أنا ادوس على أي حد علشان خاطر الفرعون الصغير الكبير، وبلاش نشغل أسطوانة المرأة الحديدية، علشان المرأة نفسها لو عرفت انتي ايه هيجيلها صدمة دماغية حضارية».

واختتمت عز قولها محذرة زميلتها من التلميح لها في التعليقات قائلة: «بقولك يا خرابة البيوت العمرانة،، جربي حطي اسمي تاني في تلميحات أو تلقيحات، علشان هنتفرج كلنا وقتها أنا هدوس على إيه تاني غير الماركات، وأهو بالمرة نحكي الحكايات، ونسلي الناس في الإجازات».