كراتشي تنفي بيع لحوم «نور جيهان»: شائعات مغرضة

قالت بلدية مدينة كراتشي الساحلية في جنوب باكستان إنه «لا صحة للتقارير المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بالبيع المزعوم للحوم أنثي الفيل (نور جيهان)، التي نفقت في حديقة حيوان كراتشي الأسبوع الماضي».

وأفادت بلدية كراتشي بأنه «لا صحة» لتلك التقارير، إذ تم تشريح ودفن أنثى الفيل «نور جيهان» تحت إشراف خبراء وأطباء بيطريين دوليين، بحسب صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية.

ونفقت أنثى الفيل البالغة من العمر 17 عاماً، في حديقة حيوان كراتشي، حيث كان يحتفظ بها، الأسبوع الماضي، بعد مرض مطول تفاقم بسبب نقص الرعاية في الحديقة، ودفنت في حديقة حيوان كراتشي. ونفت هيئة الخدمات البلدية في كراتشي تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى بيع لحوم «نور جيهان »، لافتة إلى أن تشريح أنثى الفيل النافقة ودفنها تم تحت إشراف خبراء وأطباء بيطريين دوليين. وأضافت بلدية كراتشي، في بيان عبر «تويتر»: «أعضاء منظمة رعاية الحيوان الدولية (فور بوز) كانوا حاضرين أيضاً أثناء تشريح (نور جيهان) ودفنها». وتابع البيان: «بلدية كراتشي تحتفظ في أمان بصور ولقطات لكل لحظة من لحظات تشريح أنثى الفيل ودفنها»، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في نشر مثل هذه الشائعات.