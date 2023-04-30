رواية غير منشورة لغابرييل غارسيا ماركيز.. في المكتبات خلال 2024

من المقرر أن تُطرح رواية غير منشورة للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز في الأسواق عام 2024 بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الروائي الكولومبي الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1982، كما أعلنت دار النشر «راندوم هاوس»، أول من أمس.

وأشارت الدار في بيان إلى أن الكتاب الجديد لمؤلف «مئة عام من العزلة» و«الحب في زمن الكوليرا» سيكون مُتاحاً «عام 2024 في أسواق مختلف البلدان الناطقة بالإسبانية باستثناء المكسيك.. وسيشكل نشره بالتأكيد الحدث الأدبي الأهم لسنة 2024».

والرواية التي تحمل عنوان «نلتقي في آب/أغسطس» تمثل ثمرة «آخر جهود» الكاتب «في مواصلة الكتابة رغم الصعوبات»، كما نقل البيان عن أبنائه رودريغو وغونزالو غارسيا بارشا.

وللكاتب والصحافي غابرييل غارسيا ماركيز المولود في السادس من مارس عام 1927 في مدينة أراكاتاكا شمال كولومبيا، عدد كبير من القصص القصيرة والروايات.

ويشير معهد سرفانتس إلى أن غابرييل غارسيا ماركيز هو أكثر كاتب روايات إسبانية تُرجمت أعماله منذ بداية القرن الـ21، متقدماً على التشيلية إيزابيل أليندي والأرجنتيني خورخي لويس بورخيس والبيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز أيضاً جائزة نوبل.