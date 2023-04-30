شيرين عبدالوهاب لجمهورها من دبي: أنتم من أعادني إلى الدنيا مجدداً

وسط حضور مكتمل العدد في قاعة كوكاكولا أرينا بدبي، أطلت النجمة شيرين عبدالوهاب على جمهورها، بعد انقطاع عن الحفلات الفنية لمدة تصل إلى عامين، مقدمة باقة من أجمل أغنياتها التي تحمل الكثير من الرومانسية والإحساس، إلى جانب أعمال ذات إيقاع سريع، فضلاً عن وصلة طربية لأم كلثوم ووردة.

جمع الحفل محبي النجمة المصرية من مختلف الجنسيات الذين رددوا أغنياتها حتى منتصف الليل، إذ شدت لأكثر من ساعتين مع أن الوقت المحدد للحفل كان ساعة ونصف الساعة.

إطلالة النجمة شيرين كانت عملية جداً خلال الحفل الذي نظمته شركة مومنتس إيفينتس، وبدأت حفلها بأغنية «كلها غيرانة»، وانتقلت إلى أغنية «مش عايزة غيرك انت»، و«المترو»، واعدة الجمهور بحفل مميز، وبعودتها إلى سابق عهدها، بسبب محبيها الذين وصفتهم بأنهم هم الذين أعادوها للدنيا من جديد.

ناشرة الفرح

واستمرت شيرين في نشر أجواء الفرح عبر الإيقاع الراقص مع أغنياتها السريعة: «الوتر الحساس»، و«أنا مش بتاعت الكلام ده»، ثم توقفت مع بعض أغنياتها الرومانسية وذات اللحن الهادئ، مقدمة أغنية «ما تحاسبنيش» و«على بالي»، وأغنية «جرح تاني» التي بدا عليها التأثر وهي تؤديها.

ولا يمكن أن يكتمل ألق الحفل من دون العودة إلى الأغنيات التي رسمت بدايات نجومية شيرين عبدالوهاب، فقدمت لعشاقها أغنية «آه يا ليل»، و«صبري قليل»، و«أنا بالغرام»، كما استعادت مع الجمهور أغنية «بتونس بيك» للراحلة وردة الجزائرية.

تحية ووفاء

وعلى الرغم من أن شيرين لم تكثر الأحاديث خلال حفلها، إلا أنه كان لابد من تحية الجمهور لوفائه في ختام الحفل، إذ قالت: «أريد أن أشكركم جميعاً، وسؤالكم وصلني، وأنتم من أعادني من جديد إلى الدنيا، وأنا ممتنة لحبكم ولكل ما فعلتموه من أجلي، بالفعل يمكن القول ونِعم الجمهور ونِعم الحب، وشكراً من كل قلبي». وختمت بعدها الحفل بأغنية «ألف ليلة وليلة» لأم كلثوم، وأغنية من أرشيفها القديم، واعدة الجمهور بعدم الغياب مجدداً. والتقت شيرين عبدالوهاب الإعلاميين بعد الحفل، وعلقت على حفلها بدبي بأنها لا تنسى أن أولى حفلاتها كانت بدبي، وكانت ناجحة، متمنية أن تكون دائماً على قدر هذه الثقة والمسؤولية. وأضافت أن الحفل الجديد والعودة أتت بعد فترة من النقاهة والتعب، وربما هذا يكون السبب وراء المزاج الجيد والحالة النفسية المميزة التي طغت على الأمسية الجميلة في دبي. وأشارت إلى أنها ستعود الى منصات وسائل التواصل الاجتماعي وستكون هي من يقدم للجمهور أخبارها، كما وعدت محبيها بألبوم جديد متميز سيكون من إنتاجها. ولدى سؤالها عن حفلاتها المقبلة في الدول العربية، أعربت عن رغبتها في أن تقدم حفلاً في سورية، وعن حماسها للقاء جمهورها في السعودية.

«ما يوقع إلا الشاطر»

تعرضت النجمة شيرين عبدالوهاب خلال الحفل إلى سقوط بعدما تعثرت على المسرح، وتم تداول المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي فور انتهاء الحفل، ولكن المطربة المصرية تلقفت واقعة سقوطها على المسرح، بحديثها عن مواقع مكبرات الصوت التي توضع على المسرح. وقالت: «كل فنان تعرض لهذا الموقف كان السبب موقع مكبرات الصوت على المسرح، والتي يفترض أن توضع بشكل غير بارز على الخشبة كي لا يتعثر بها الفنان، ولكن للأسف الحادثة دائماً تتكرر». وأضافت ممازحة الجمهور: «ما يوقع إلا الشاطر، وغداً سترون على منصات وسائل التواصل الاجتماعي انتشار هذا المقطع، حيث سيترك الناس كل الحفل ويلتفتون إلى سقوط شيرين على المسرح». وأكدت في لقائها الإعلاميين أن مثل هذه الحوادث يتعرض لها الفنانون دائماً، وأنها ستطمئن على قدمها في المستشفى.

شيرين عبدالوهاب:

«لا أنسى أن أول حفل لي كان بدبي.. وسعيدة بالإطلالة على جمهوري منها بعد فترة من التعب والنقاهة».

«ممتنة لحب جمهوري ولكل ما فعله من أجلي.. ونِعم الجمهور ونِعم الحب، وشكراً من كل قلبي».