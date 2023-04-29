المشروبات الخالية من السكر قد تكون أكثر ضررا من المشروبات المحلاة بالسكر نفسه

اتفقت ثلاث أخصائيات تغذية روسيات على أن المشروبات الخالية من السكر ليست صحية تماماً وكما يشاع عنها، بل يمكن لها أن تكون أكثر ضررا من المشروبات المحلاة بالسكر العادي نفسه.

وعن مخاطر تناول بديلات السكر قالت أخصائية التغذية الروسية، كريستينا بلوتنيكوفا في حديث صحفي لبوابة "لينتا. رو" الروسية الإلكترونية أنه "في الآونة الأخيرة، برز ميل لرفض السكر، فبدأ الكثير من الناس في تفضيل بدائل السكر. لكن يجب أن يفهم الجميع أنها يمكن أن تسبّب أمراضا خطيرة ومختلفة بدءا من اضطرابات الجهاز الهضمي وانتهاء بالنوبات القلبية".

ومن جهتها قالت أخصائية التغذية، تامارا سينكو، أن أضرارا كبيرة يمكن أن تُلحقها المشروبات الغازية الخالية من السكر بصحة المستهلكين، وقالت إن المشروبات الخالية من السكر يمكن أن تكون أكثر ضررا من المشروبات المحلاة بالسكر. ويمكن أن يؤدي التناول المستمر لمثل هذه المشروبات إلى تدمير بيئة الأمعاء، حسب "روسيا اليوم".

فيما أشارت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، إلى بعض فوائد المشروبات الخالية من السكر، وقالت:" عند تناولها بكميات محدودة، يمكن أن تخفض ضغط الدم بشكل طفيف. وفي بعض الأحيان يمكن أن تساعد المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع الدم أثناء ارتفاع ضغط الدم لديهم".