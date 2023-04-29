أميركا تعيد قطعا أثرية يمنية سرقت من شبوة

قال المدعي العام لمانهاتن، ألفين براغ، إن نيويورك ستعيد ثلاث قطع أثرية تبلغ قيمتها 725 ألف دولار إلى الشعب اليمني، في إطار تحقيق جنائي بشأن أحد هواة جمع الآثار مقره مانهاتن.

وتتضمن القطع الأثرية كبشا من المرمر يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد نُهب خلال الحرب الأهلية اليمنية في عام 1994. وصودرت القطع من شقة شيلبي وايت في مانهاتن، العضو في مجلس أمناء متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

وقال براج إن التحقيق في قضية وايت الذي أجرته وحدة الاتجار بالآثار في مانهاتن "سمح لعشرات القطع الأثرية التي نُهبت من بلدانها الأصلية بالعودة إلى ديارها... هذه مجرد ثلاث قطع من نحو 1000 قطعة أثرية أعدناها إلى أوطانها خلال الأشهر الستة عشر الماضية".

وشكر مكتب المدعي العام شيلبي على تعاونه في التحقيق.

وفي ديسمبر، قالت دورية (آرت نيوزبيبر) المتخصصة إن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن صادر ما قيمته 24 مليون دولار من الآثار من شقة وايت.

وتُعرض القطع اليمنية مؤقتا في معهد سميثسونيان بواشنطن حتى تتمكن السلطات اليمنية من استعادتها بأمان.