الصين تُدخل «الحرب على كورونا» في كتب التاريخ بالمدارس

أثار كتاب التاريخ لتلاميذ المدارس الصينيين الذي يذكر استجابة البلاد لوباء «كورونا» لأول مرة نقاشاً على الإنترنت، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

يتساءل البعض عما إذا كان الوصف ضمن الكتاب الذي يتناول محاربة البلاد للفيروس صحيحاً وموضوعياً.

أعلن قادة الحزب الشيوعي الصيني «انتصاراً حاسماً» على الفيروس في وقت سابق من هذا العام.

كما اتُهمت الدولة بعدم الشفافية في مشاركة بيانات فيروس «كورونا».

بدأ مقطع فيديو قصير يُظهر فقرة من كتاب التاريخ المدرسي لطلاب الصف الثامن على «دويين»، النسخة المحلية الصينية من «تيك توك»، ينتشر منذ يوم الأربعاء.

تم تحميله بواسطة مستخدم يبدو أنه مدرس تاريخ، ويوضح الوصف: «لقد تمت كتابة القضية بالفعل في كتب التاريخ».

حصلت «هيئة الإذاعة البريطانية» على نسخة من الكتاب، الذي نشرته دار نشر الكتب المدرسية الرئيسية في البلاد. وتظهر المادة المرتبطة بـ«كورونا» في القسم الذي يعرض «التغييرات في الحياة الاجتماعية».

بجانب فقرة تصف زيادة الدخل الصيني، وتغيرات نمط الحياة منذ انفتاح البلاد في السبعينات، يذكر مربع نص «الحرب على كورونا».



تعكس رواية الكتاب المدرسي إعلان القادة الصينيين الانتصار على الفيروس، لكن كثيراً من الناس يتساءلون عما إذا كان الشرح موضوعياً.

وعلق أحد مستخدمي «دويين»: «هل هناك أي ذكر لكيفية انتهاء الوباء؟»، حيث تمت مشاهدة فيديو «كتاب التاريخ المدرسي يتضمن الاستجابة للوباء» أكثر من 5 ملايين مرة.

وقال مستخدم آخر: «كيف يكون لديك الجرأة لكتابة ذلك؟»، وعلق شخص ثالث: «يبدو أن كل كلمة في تلك الصفحة تسخر من سنواتنا الثلاث المؤلمة».

وتدعي الصين أن لديها أحد أدنى معدلات وفيات «كوفيد - 19» في العالم.