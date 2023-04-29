هرب من مخالفة مرور.. فدهس اثنين من المشاة

تسبب سائق في مقتل اثنين من المشاة، وإصابة آخرين وسط مدريد، الخميس، خلال محاولته الهروب من الشرطة.

ووفقا للشرطة، انطلق الرجل بالسيارة مسرعا لدى محاولة رجال الشرطة إيقافه نظرا لعدم جلوس طفل، في المقعد المخصص له بالسيارة.

ووفقا لما ذكرته أجهزة الطوارئ في تغريدة على تويتر، صدم الرجل عددا من المشاة في أثناء انطلاقه بسرعة عالية في شارع مزدحم في حي لاتينا بالعاصمة الإسبانية، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح طفيفة.