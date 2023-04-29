إيفا غرين تفوز بدعوى ضد شركة ألغت تصوير أحد الأفلام

كسبت الممثلة الفرنسية إيفا غرين دعوى قضائية في لندن ضد شركة إنتاج، تطالبها غرين بالحصول على مستحقاتها عن فيلم أُلغي تصويره.

وكان من المقرر أن تشارك غرين (42 عاماً)، التي عُرفت بدورها في «كاسينو رويال» (2006)، في فيلم «ايه باتريوت» من نوع الخيال العلمي، قبل أن يتوقف إنتاج العمل. ورفعت الممثلة دعوى ضد شركة «وايت لانترن فيلمز» البريطانية، مطالبةً إياها بمبلغ مليون دولار كمستحقات لها عن الفيلم رغم إلغاء إنتاجه. إلا أن شركة الإنتاج البريطانية قررت أن ترد برفع دعوى قضائية ضد الممثلة، معتبرة أن غرين قدمت «مطالب غير معقولة»، وأضرت بإنتاج الفيلم. وأصدرت المحكمة العليا في لندن الجمعة حكماً لصالح الممثلة، فيما ردت الدعوى التي رفعتها شركة الإنتاج. ورحبت غرين بقرار المحكمة، معتبرةً أن القضاء أنصفها.