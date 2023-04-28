بعد طلاقها من تامر حسني بـ24 ساعة .. بسمة بوسيل تقول لشخص مجهول: "انت تستحق الحب" (صور)

لم تنتظر بسمة بوسيل كثيرا حتى تتخذ خطوة جديدة بعد إعلان انفصالها عن المطرب تامر حسني حيث نشرت من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة جديدة ظهرت فيها وهي تقف أمام البحر وتعطي ظهرها للكاميرا دون أن تعلق أو تكتب وصفا للصورة.

كما نشرت لاحقا مقطع فيديو لغروب الشمس، من داخل منزل مواجه للبحر.

لكن المفاجىء والصادم ما نشرته بسمة بوسيل بعدها وهو صورة لبطاقة كتب عليها بالإنجليزية جملة "أنت تستحق الحب"، دون أن تتحدث عن المقصود من هذه الصورة أو الجملة.

على الجانب الآخر لم يقم تامر حسني بنشر أي أمر جديد، واكتفى بنشر الخبر الخاص بانفصاله عبر خاصية القصص المصورة، مبينا أنه سيظل الأب والسند والأخ والصديق لزوجته السابقة بسمة بوسيل، متمنيا لها التوفيق.

والثنائي بينهما 3 أبناء هم: "تاليا وأمايا وآدم"، وليست هذه المرة الأولى التي يتم تناول نبأ انفصالهما، حيث أعلنت بسمة بوسيل قبل 3 أعوام أنهما منفصلان وهي تنتهي من إجراءات الطلاق، قبل أن ينجح تامر حسني في إصلاح الأمور بينهما.

لكنهما هذه المرة هما من أعلنا الأمر للجمهور، دون انتظار خروج شائعات جديدة تتحدث عن انفصالهما، حيث يواصل تامر حسني التحضير لفيلمه الجديد "تاج".