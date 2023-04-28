اكتشاف مخلوق غامض بـ 24 عيناً لأول مرة في بحيرة هونج كونج

اكتشف علماء أثناء مراقبة الماء في محمية ماي بو، مخلوقا غامضا في بركة موحلة في هونغ كونغ، وقرروا أنه نوع جديد تمامًا من قناديل البحر.

ويمتلك قنديل البحر الجديد 24 عينًا مقسمة إلى ست مجموعات حول الجرس.

والأنواع الجديدة هي جزء من عائلة قناديل البحر الصندوقية، لها جسم شفاف يقل قياسه عن بوصة واحدة، وثلاثة مخالب طويلة.

وقنديل البحر لديه عشرون عينا مقسمة بالتساوي إلى أربع مجموعات، تقع داخل تقوقع حسي يسمى rhopalium على كل جانب من جوانب الجرس.

وهذا هو أول اكتشاف لأنواع قناديل البحر الصندوقية الجديدة في المياه الصينية والنوع الرابع في عائلة Tripedaliidae، والتي تضم بعضًا من أكثر الحيوانات البحرية السامة في المياه الاستوائية.

وتحتوي قناديل البحر الصندوقية، التي سميت على شكل جسمها، على مجسات مثل السهام السامة التي تطلق مادة سامة يمكن أن تسبب الشلل والسكتة القلبية وحتى الموت، في غضون دقائق قليلة من التعرض للسعتها.

ولاحظ فريق من العلماء بقيادة جامعة هونج كونج المعمدانية (HKBU) الحيوان البحري لمدة ثلاث سنوات، ووجدوا أن عددًا متزايدًا ظهر في المياه قليلة الملوحة لأحواض الروبيان في محمية ماي بو الطبيعية.

وتتميز المحمية بالأراضي الرطبة ذات المسابح الضحلة التي تصل إلى نهر شام تشون ونهر شان بوي وتين شوي واي نولا، وقد جمع الفريق قنديل البحر من البركة وحللوا الحمض النووي والأنسجة، مما سمح لهم بتحديد النوع الجديد.