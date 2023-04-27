بعد غيبوبة شهرين.. أمريكي يدّعي أنه رأى الجنّة

ادعى رجل أميركي أنه واحد من القلائل الذين يمكنهم مشاركة نظرة ثاقبة حول الحياة الآخرة، زاعماً أنه رأى الجنة أثناء دخوله في غيبوبة استمرت نحو شهرين بعد إصابته بتسمم في الدم مصحوباً بعدوى رئوية.

وادعى ديفيد هانزل، البالغ من العمر 57 عاماً، من ولاية كارولينا الشمالية، أنه كان محاطا بكائنين عملا كمرشدين له طوال فترة الغيبوبة التي عاشها، وأضاف أنه كان محاطا بلفيف من الملائكة ترشده للطريق.

وحسب تقرير لصحيفة “ميرور”، وصف هانزل ما زعم أنه الجنة فقال “أرسلوني إلى مبنى أبيض كبيرا، كان من الرخام وفيه أجمل تصاميم رخامية رأيتها على الإطلاق.. كانت هناك أجمل سماء ليلية مخملية وناعمة”.

وأضاف “عندما تخطو هناك لا تشعر بأن قدمك تلامس الأرض، وكأنه لا يوجد جاذبية، وتشعر أنك تطفو”.

يذكر أن هانز نجا بأعجوبة وشفي تماما من عدوى رئوية دمرت جسده بالكامل عام 2015، خضع على إثرها لعملية جراحية وظل في المستشفى لمدة شهرين فاقدا للوعي.