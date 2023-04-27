عاد لاستعمال رضاعة الحليب ووضع الحفاظات.. أميركي عمره 30 سنة يقرر العودة لعمر سنتين (صور)

قرر مواطن أمريكي العودة الى طفولته، والتمتع بكل ما فيها من امتيازات.

حيث أقدم ستانلي ثورنتون وعمره 30 سنة على الانفصال عن زوجته بطلاق رسمي، والتحول لطفل عمره سنتين فقط.

ستانلي الذي طلق زوجته بعد ان رفضت أن تتبناه كطفل، عاد للعيش في منزل أمه يستعمل "رضاعة الحليب"، و يأكل كميات هائلة من طعام الأطفال و يلعب بألعابهم و يضع حفاظات البامبرز ولا يذهب للحمام ابداً بحكم انه طفل.

والدة ستانلي التي قدمت أوراقه لسلطات ولاية كاليفورنيا لتسجيله كطفل بعمر السنتين، قالت ان ابنها يشعر انه طفل وليس رجل بالغ و هذا من حقه تماما مثل حق الرجال في التحول لنساء و العكس.

وسائل الإعلام الأمريكية قالت ان ستانلي ليس شخصا مجنونا ابدا، بل هو رجل في كامل قواه العقلية، ومن المحتمل أن يدخل مدرسة الأطفال من جديد بعد 4 سنوات (حينما يسمح له عمره الجديد بالالتحاق بالمدرسة !)، مضيفة أنه ليس الحالة الوحيدة حيث ان هناك 49 بالغا في انحاء الولايات المتحدة يطلبون ان يتحولوا لأطفال.