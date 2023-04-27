الأردن: أم تعذب طفلاتها الثلاث بالحرق و"العضّ" لأن "حياتها لا تعجبها"

تنظر محكمة أردنية في قضية تعذيب أم لطفلاتها الثلاث بطريقة قاسية وتقشعر لها الأبدان.

فقد أقدمت أم على حرق وتعذيب طفلتها بملعقة طعام بعد أن سخنتها على النار ووضعتها على جسد ابنتها، البالغة من العمر خمس سنوات، بحسب والدة الزوج التي تقدمت بشكوى لدى القضاء الأردني بحق زوجة ابنها.

الجدة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قالت لموقع "رؤيا" الأردني إن زوجة ابنها لديها ثلاث طفلات وأنها تقوم بتعذيبهن، مضيفة أنها تشعر بالخطر على حياة حفيداتها من والدتهن.

وأضافت أنه في أحد الأيام قامت الأم بحمل مدفئة ورميها وهي مشتعلة على إحدى طفلاتها، ما أدى لحرق قدمي الطفلة، مستغلة حبس زوجها على أثر قضية شيكات دون رصيد.

وأشارت إلى أن الزوجة كانت قد تقدمت بشكوى ضد زوجها متهمة إياه بضربها وتعنيفها مؤكدة ذلك بتقرير طبي قدمته لإدارة حماية الأسرة، لإظهار صحة ادعائها، ولتتمكن من أن تنفرد بطفلاتها الثلاث، بعد سجن زوجها الذي ترى أنه يمنعها من تربية بناتها بطريقتها الخاصة.

وبينت أن الزوجة أقدمت على "عض" طفلاتها بطريقة وحشية وتؤذيهن بلا رحمة، وهذا السبب الذي يجعل الزوج غاضباً منها ويقدم على ضربها حسب تبرير الجدة.

وحول الأسباب التي تدفع الزوجة الى تعذيب طفلاتها قالت والدة زوجها إنها "منزعجة من حياتها ولا تعجبها"، ما يجعلها في حالة من اللاوعي والعصبية، إذ تحمل معها سلاحاً "خنجر"، لتهدد أي شخص يقترب منها.