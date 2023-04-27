مبدع ألماني يستغل قاعة فنون لتقديم الحساء للفقراء

استغل فنان النحت والأداء المسرحي الألماني دينيس جوزيف ميسيج قاعة فنون في عمل غير ربحي بتقديم بعض الطعام للفقراء، ولكن لن يستمر هذا طويلاً، إذ إن المشرفين على القاعة سيريدون في ما بعد العودة إلى استضافة أنشطة أكثر ربحية في عالم الفن.

وحالياً، يقوم ميسيج بتوفير الحساء العضوي مجاناً يومياً، خلال الفترة من الخامسة حتى الثامنة مساء، في قاعة عرض الفنون الحديثة، في البلدة القديمة بمدينة بون بالشمال الغربي من ألمانيا، وهي منطقة تاريخية بديلة.

وقال ميسيج إنه بدأ مشروعه الخيري في يناير الماضي، مضيفاً أنه بصفة عامة عادة ما يكون الناس الذين يترددون على قاعات عرض الأعمال الفنية، من ذوي الدخول العالية، الذين يريدون دعم الفن. وتابع «أريد التخلص من الأغنياء، وأيضاً التخلص من تناول المشروبات الكحولية في حفلات افتتاح المعارض، وإدخال الفقراء بدلاً منهم، وكذلك تناول الحساء بدلاً من الشراب غالي الثمن».

ولم يحظ المشروع بإقبال في البداية، ولكن في اليوم الخامس امتلأت القاعة عن آخرها.

وانتهت به الحال بتوزيع نحو 100 سلطانية من الحساء يومياً، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني لمشروعه.

ولكن كان هناك بعض المشكلات التي واجهت المشروع، حيث اتصل أحد الجيران الذي لم يقتنع بفكرة استضافة الجوعى بالقاعة، بالمسؤولين المحليين، وتقدم بشكوى ضد المشرفين عليها، غير أن كثيرين آخرين رحبوا بالمشروع، وتبرعوا بالمال أو الطعام للمحتاجين.