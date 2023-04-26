سوريا.. قتل ابنتيه وهدد بقتيل البقية بقنبلة

أقدم مواطن سوري على قتل ابنتيه وعند محاولة إلقاء القبض عليه احتجز ابنتيه الأخرتين وألقى قنابل على الدوريات ما أدى إلى إصابة ضابطين ووفاته.

وقالت الداخلية السورية في بيان رسمي لها: ورد إخبار إلى قيادة شرطة محافظة حلب عن قيام شخص يدعى حسن جدعو بقتل ابنتيه ضمن منزله الكائن في محلة تل شغيب بحلب منذ فترة ودفنهما بالمنزل، وعلى الفور توجهت دوريات من فرع الأمن الجنائي في حلب إلى المكان وعند وصولها إلى المنزل أقدم المذكور على احتجاز ابنتيه المدعوتين هبة وحلا مشهراً قنبلة حربية مهدداً بتفجيرها بابنتيه في حال الاقتراب منه، حيث قام برمي 3 قنابل على الدوريات محاولاً الفرار ما أدى إلى انفجار أحدها وإصابته مع ابنتيه وضابطين من فرع الأمن الجنائي بحسب "سكاي نيوز".