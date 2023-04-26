عبدالمجيد عبدالله.. «سيلفي» مع 15 ألف متفرج في أبوظبي

أحيا نجم الأغنية السعودية عبدالمجيد عبدالله، حفلاً كبيراً في أبوظبي بلغ عدد الحضور ما يزيد على 15 ألف متفرج جاؤوا من مختلف إمارات الدولة، ودول الخليج.

استهل عبدالمجيد عبدالله الحفل بتحيته للجمهور قبل أن يبدأ الغناء، قائلاً: «أبوظبي مساء الخير.. اش هالناس والحضور الجميلين»، ليبدأ أولى أغانيه «أول حكايتنا» في ليلة دمجت بين الطرب والشجن والإحساس والرومانسية.

الحفل بدأ في موعده عند الـ10 مساء، وانتهى بعد الثانية فجراً بقليل، وقدم فيه عبدالمجيد عبدالله 23 أغنية على فقرتين، تخللتهما استراحة قصيرة، ورافق عبدالمجيد فرقة موسيقية ضخمة تجاوزت 50 موسيقياً وعازفاً يقودهم المايسترو وليد فايد الذي وصف عبدالمجيد بالمطرب العبقري والمسيطر على ساحة الحفلات الغنائية الخليجية والعربية في السنوات الأخيرة بعد أن حققت حفلاته أكبر عدد حضور جماهيري مقارنة بأسعار التذاكر فيها وسرعة نفادها. وقامت قناة أبوظبي بنقل الحفل «لايف» على الهواء مباشرة.

خلال الحفل تفاعل عبدالمجيد عبدالله وهو على المسرح مع الجمهور الغفير، ملبياً طلباتهم من برنامج الأغاني التي جهزها للحفل، فأطرب الحضور بأغانيه: أول حكايتنا، يا بعدهم كلهم، احكي بهمسك حبيبي، يا ابن الأوادم، وغيرها من أغنياته الشهيرة.

وقال عبدالمجيد: أنا سعيد أن أغني لأول مرة بهذا المكان العظيم وعلى هذه الأرض العظيمة الإمارات الحبيبة، مضيفاً، يسعدني ويشرفني أن أقدم في الحفل تجربتي خلال 40 سنة وإن شاء الله يسعد الجمهور بها، وختم كلامه بوعده: إن شاء الله تتكرر حفلاتي مستقبلاً في هذا المسرح اللي يجنن، ومع هذا الجمهور الراقي والذي بهرني تفاعله الكبير مع كل ما قدمته. وكان عبدالمجيد كريماً مع محبيه ومعجبيه سواء في المسرح أو الكواليس، إذ لبى جميع الطلبات بالتقاط صورة تذكارية معه، كما وثق نجاح هذا الحدث في ختامه بالتقاطه سيلفي من على خشبة المسرح للذكرى يجمعه مع 15 ألفاً حضروا الحفل.