حديقة العين تحتفي بـ «اليوم العالمي للبطريق»

احتفت حديقة الحيوانات بالعين باليوم العالمي للبطريق - الذي يوافق 25 أبريل من كل عام - من خلال استعراض إنجازاتها وجهودها في حمايتها والحفاظ عليها، إذ تمتلك نحو 88 بطريقاً من نوع «الهبمولت»، وفقاً لإحصاءات الحديقة ليناير الماضي، ويُعدّ هذا النوع مهدداً بالانقراض، حسب القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة.

وتبذل الحديقة جهوداً للعناية بالبطاريق، من خلال تطبيق عدد من البرامج التدريبية المصممة بأعلى المعايير وأفضل الممارسات الممكنة، لتضمن توفير الرعاية وتعزز الرفاهية، إضافة إلى برامج تعزيز السلوك الإيجابي للمشاركة في التجارب والتفاعل العام مع الجمهور.

وتُعدّ تجربة إطعام البطاريق من التجارب المفضلة لدى الزوار، إذ يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة البطاريق وهي تمشي أو تقف أمامهم لالتقاط الصور التذكارية، ويتم تقديم رسائل توعية عدة، كالتعريف والحديث عن طيور البطاريق وطرق حمايتها من الانقراض والتحديات التي تواجهها في البرية وكيف يمكن مساعدتها.

يشار إلى أن لدى حديقة الحيوانات بالعين برامج متعددة في مجال صون الطبيعة، منها برنامج دراسة التنوّع الحيوي، الذي يهدف إلى حصر أنواع وأعداد الحيوانات، وتُعدّ دراسة الطيور المهاجرة والفراشات من أهمها، إذ لوحظ استقرار أعداد وأنواع جديدة منها، ما يعني أنها اتخذت من الحديقة موطناً جديداً لها.