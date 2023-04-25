3 أشقاء مصريون يُطلّقون زوجاتهم الثلاث في نفس اللحظة ولنفس السبب

في حادثة غريبة من نوعها في إحدى قرى محافظة الأقصر، طلّق ثلاثة أخوة زوجاتهم معاً وفي دقيقة واحدة، والسبب أنهنّ لم يقمن بخدمة والدتهم والمساعدة في ستحمامها. وفي التفاصيل أن اختهم الوحيدة كانت تأتي يومين كل أسبوع لخدمة أمها، لكنها لم تتمكن من المجيء منذ فترة بسبب مرض زوجها، مما دفع الأخوة الثلاثة الطلب من زوجاتهم العناية بوالدتهم، وبعد أن رجعوا من العمل يوم وقفة عيد الفطر المبارك شاهدوا أن امرأة عجوزا من جيرانهم هي من تقوم على استحمام أمهم، فنادوا على زوجاتهم وطلقوهن معاً.

وفي نفس اللحظة اتصلوا بأهالي زوجاتهم ليأتوا ويأخذون بناتهم الثلاث، وقالوا: بناتكم ليس لهن مكان في بيوتناً. وفي السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة الطلاق بشكل كبير، خصوصاً الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، وطبقاً لتصريح سابق أصدره رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاءفي مصر، تحدث حالة طلاق كل دقيقتين، وهو معدل كبير وغير مسبوق.