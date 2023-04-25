الغابة الاستوائية في دبي تطلق مبادرة لعشّاق الحيوانات

كشفت «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المغلقة وموطن أكثر من 3000 من النباتات والحيوانات البرية، عن إتاحتها الفرصة لسكان دولة الإمارات للتبني الرسمي لأحد حيواناتها التي تعيش في واحدة من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية بدبي، وفي أرجاء طوابقها الداخلية الأربعة. وتتيح المبادرة لعشاق الحيوانات تبني حيوان الكسلان «ليمون»، وقرد الليمور «كندريك»، واللوريس البطيء «أمل»، والببغاء الأزرق والذهبي «جولدي»، وطائر الطوقان «كوكو» لمدة عام واحد. وستحظى الحيوانات التي يتم تبنيها برعاية فريق من الخبراء المدربين في «ذا جرين بلانيت»، بينما سيسهم الذين سيتبنون هذه الحيوانات في مبادرات الحفاظ على الحيوان والبرامج التعليمية من خلال المساعدة في حماية الحيوانات والحفاظ على موائلها الطبيعية وتعزيز تكاثرها، والإسهام في رعايتها عبر التبرع لمحمية الحياة البرية وبرامج إعادة التأهيل والمتطلبات البيطرية، وتوفير الاحتياجات العامة للحيوانات. وأشارت الغابة المطيرة في بيان إلى أن «مبادرة تبني الحيوانات الأليفة تعد هدية مثالية للأحباء والعائلة والأصدقاء»، مضيفة أنها تأتي في باقات مختلفة تشمل الذهبية والفضية والبرونزية، إذ ستكون كل باقة مصحوبة برسالة ترحيبية، وشهادة تبني شخصية، وسلسلة مفاتيح ترمز للحيوان، كما ستصل آخر أخبار الحيوان الذي تم تبنيه للشخص المتبني عبر البريد الإلكتروني. وقالت رئيس العمليات والتنسيق، في ذا جرين بلانيت دبي سارة ستيفنز: «سعداء بتقديم هذه التجربة لعشاق الحيوانات في دولة الإمارات، إذ إن عملية تبني الحيوان تعد عملاً مجزياً ونبيلاً، ولعلها أفضل طريقة لإظهار الدعم لغابتنا الاستوائية المميزة». دبي - الإمارات اليوم