معظم سكان ألمانيا لا يتخوفون على وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن معظم سكان البلاد لا يتخوفون من أن يحل الذكاء الاصطناعي محلهم في نشاطهم المهني. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» أن 52% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم لا يتوقعون حدوث هذا الأمر إلى حد ما أو لا يتوقعونه على الإطلاق. في المقابل؛ ذكر 6% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يتخوفون بشدة من أن تتولى مثل هذه البرامج القيام بالأعمال التي يقومون بها، فيما قال 12% إنهم يتوقعون حدوث هذا الأمر إلى حد ما.

يشار إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي تنتج المحتوى الخاص بها بناء على كم كبير من المعلومات التي تقوم بمعالجتها؛ إذ يمكن لبرامج مثل «شات جي بي تي» أن يخمن في النصوص على سبيل المثال الكيفية التي ينبغي بها أن تستمر بها جملة ما كلمة بكلمة.