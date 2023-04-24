وزير الصحة الألماني: استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب سلاح ذو حدين

أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، عن اعتقاده بأن هناك فرصاً في استخدام روبوتات المحادثات الذكية، مثل «شات جي بي تي»، في مجال الطب، لكنه حذر في الوقت نفسه، من أن هذا الاستخدام قد ينطوي على مخاطر مثل التشخيص الخطأ.

وفي تصريحات صحافية، قال الوزير، إنه سيكون هناك قريباً برامج يشرح فيها المريض شفهياً الأعراض التي يشكوها، ونتائج الفحوص التي أجراها، والعلاجات التي أخذها، ويتلقى بعدئذ تقييماً من الذكاء الاصطناعي لحالته، وربما أيضاً تلقى مقترحات محتملة للعلاج.

يذكر أن برنامج «شات جي بي تي»، يقدم حالياً بالفعل مثل هذه المعلومات، في إطار حوار مكتوب.

وكانت تغريدة لصاحب كلب أثارت قدراً كبيراً من الاهتمام في مارس الماضي، حيث ذكر هذا الرجل في تغريدته أن البرنامج الذي تلا برنامج جي بي تي-4، تمكن بناء على نتائج معملية وأشياء أخرى من تشخيص مرض كلبه بشكل صحيح، وهو المرض الذي لم يتمكن طبيب بيطري من اكتشافه.

وأعرب لاوترباخ عن اعتقاده بأن من الممكن للذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان أن يكون أفضل من طبيب أخصائي متمرّس، لكنه رأى أن «تحقيق أفضل النتائج يتم عن طريق الجمع بين الذكاء الاصطناعي والطبيب».