أكبر من جدّها بـ 10 سنوات.. العروس 24 والعريس 85 سنة ويخططان لإنجاب طفلين وتكوين أسرة

وافقت فتاة أمريكية عمرها 24 عامًا على الزواج من رجل وصل عمره لـ 85 سنة، ما أثار حالة من الجدل على الإنترنت بشكل كبير.

وعبرت ميراكل بوج، من مدينة ستاركفيل ولاية ميسيسيبي الأمريكية عن سعادتها بزواجها من العجوز الذي يكبر جدها الفعلي بـ 10 سنوات، تشارلز بوج بحضور والديها حفل زفافها كما ارتدت فيه فستانًا أبيضا أنيقًا والزوج كذلك بذلة عريس.

“طبيعته الهادئة جذبتني وأحبه لصفاته” بهذه الجملة عبرت ميراكل بوج، من مدينة ستاركفيل ولاية ميسيسيبي الأمريكية عن سبب زواجها من العجوز الذي يكبر جدها الفعلي بـ 10 سنوات.

وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخميس فإن الشابة العشرينية التقت بوكيل العقارات المتقاعد عندما كانت تعمل في “غرفة غسيل ملابس” وأعطاها رقمه لتبدأ في الحديث معه معجبًا بها وعرض على والديها الزواج منها فيما بعد، مبينة: ” لا يهمني إذا كان يبلغ من العمر 100 أو 55 عامًا، فأنا أحبه في كل الأحوال”.

وأشارت الفتاة إلى أنها لم تكن تعرف من البداية أن عمر تشارلز تجاوز الثمانين، مضيفة: “اعتقدته أصغر من ذلك لأنه مهتم بنفسه كثيرًا، علمًا بأن والدتي تاميكا فيليبس، 45 عاًما، وجدي جو براون، 72 عامًا، واقفا على زواجنا عندما رأ إصراره وسعادته بي، أما والدي كريم فيليبس، 47 عاما فقد كان من الصعب إقناعه لكنه حدث!”.

وأضافت ورغم أن زوجي قد ولد في 1937، واعتقدت أنه ربما كان في الستين أو السبعين من عمره لأنه يبدو جيدًا جدًا نبحث حاليًا عن إنجاب طفلين عن طريق “التلقيح الصناعي” على أمل تكوين أسرة خاصة أنه ليس لديه أي أولاد.

وتابعت أن الناس يدلون بتعليقات وقحة عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب فارق السن مع زوجها، وأنهم يحبون بعضهم البعض ولا يهتمون بما يفكر فيه الناس طالما أنهم سعداء، واتهمها البعض أنها لا تحبه ولكن تبحث عن ماله لا أكثر.