جريمة مروعة .. مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة في جنوب إفريقيا

قالت الشرطة اليوم الجمعة إن عشرة أفراد من نفس العائلة، سبعة منهم من النساء ، قتلوا في إطلاق نار جماعي استهدف منزلا بجنوب إفريقيا.

وذكرت الشرطة أن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لهم في منزل في مدينة بيترماريتسبورغ بإقليم كوازولو ناتال الشرقي، وفقا لتقارير أولية.

ويوجد في جنوب إفريقيا أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، وكانت هناك سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية في السنوات الأخيرة.

وقتل ثمانية أشخاص بالرصاص في حفل عيد ميلاد في مدينة جكيبرها الساحلية الجنوبية في يناير الماضي. وفي العام الماضي، قتل 16 في إطلاق نار جماعي على حانة في بلدة سويتو بجوهانسبرغ عندما فتحت مجموعة من الرجال المسلحين، بعضهم يحمل بنادق، النار على رواد الحانة.

