6 وجهات لاحتفالات «العيد في دبي»

مع بدء انطلاق احتفالات «العيد في دبي»، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من الفعاليات التي تلبي أذواق جميع أفراد العائلة في العديد من الوجهات، ما يجعل قضاء عطلة عيد الفطر في دبي ذكرى لا تُنسى، ويمكن للجمهور استكشاف مجموعة من التجارب المميزة خلال العيد في ست وجهات وهي:

«كانتين الشاطئ»

تقام فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e» مع انطلاق «مهرجان دبي للمأكولات» لهذا العام. حيث يمكنكم التوجه إلى شاطئ جميرا خلف «سنست مول» للاستمتاع بأشهى الأطباق العالمية اللذيذة والأنشطة المخصصة للأطفال والعروض الترفيهية الحية. فيما تقام الفعالية خلال الفترة من 21 أبريل حتى السابع من مايو، من الساعة الرابعة عصراً حتى 11 مساءً من الإثنين إلى الخميس، ومن الرابعة عصراً حتى 12 منتصف الليل يوم الجمعة، ومن الثانية ظهراً حتى 12 منتصف الليل يوم السبت، ومن الثانية ظهراً حتى 11 مساءً يوم الأحد. وتتوافر التذاكر عند بوابة الدخول، ويُسمح للأطفال ممن هم دون 12 عاماً، وكذلك كبار السن أكثر من 60 عاماً بالدخول مجاناً.

«مستر كايند»

يستضيف فنان الأطفال الترفيهي «مستر كايند» مسرحية غنائية تعليمية مجاناً للأطفال، خلال الفترة من 20 حتى 23 أبريل في ردهة الصين في «ابن بطوطة مول» و«سيركل مول». «مستر كايند»، أي السيد لطيف، هو شخصية محببة مصمّمة على شكل قلب، وصديقته «ليلي» سيصطحبان الأطفال في رحلة استكشافية تتضمن خمس أغانٍ جديدة وقصة رائعة. ويقدم العرض قصة مثالية لجميع أفراد العائلة، يتعلّم الأطفال من خلالها قيماً أساسية، مثل الحب واللطف والمشاركة. وتتضمن الحكاية أيضاً شخصيات «بلانت إرث»، أي كوكب الأرض، و«ستيف ذا غاربيدج»، أي سلة القمامة، حيث سيقدمان بدورهما نصائح حول كيفية قيام كل منا بدوره في حماية البيئة.

رحلة إلى القرية العالمية

اصطحب العائلة في رحلة حول العالم دون مغادرة دبي، حيث يمكنكم زيارة «روائع عيد الفطر في القرية العالمية» للاستمتاع بتجربة ساحرة لجميع أفراد العائلة، تتضمن أكثر من 250 صنفاً من الأطعمة المختلفة، وأكثر من 3.500 منفذ بيع، إضافة إلى مجموعة متنوّعة من العروض الموسيقية والراقصة، و«سوق العيد»، و«مجلس العالم» وغيرها. تقام الفعاليات حتى 29 أبريل من الخميس حتى السبت. كما سيتم توزيع الهدايا والعيدية على الأطفال.

حفلات غنائية

لا تفوت حفل الفنان الإماراتي الشهير، عيضة المنهالي، في «فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول» في 23 أبريل. كما يسبق الحفل عرض لمدة 90 دقيقة من أغاني الـ«دي جي». ويبدأ سعر تذاكر الحفل الرائع من 299 درهماً، ويستمر العرض من الساعة اسابعة مساءً حتى 12 منتصف الليل.

أجواء مميزة

يقدم «نخيل مول» تشكيلة من الأنشطة الممتعة لجميع أفراد الأسرة، والتي تشمل العروض الموسيقية المميزة المقامة في الفترة بين 21 و23 أبريل، وورش العمل التفاعلية المفعمة بالمرح للصغار التي ستُقام في عطلة نهاية هذا الأسبوع في قاعة طعام ديباشيكا حتى 23 أبريل. كما ويمكنكم التعرُف إلى مجموعة خلابة من المنحوتات الفنية التي شكلتها الفنانة الإماراتية عزة القبيسي، وذلك حتى 24 أبريل.

أجواء احتفالية

يقدم «ميركاتو مول» فرصة المشاركة في الاحتفالات وربح الكثير من الجوائز والهدايا في العيد، من خلال مجموعة رائعة من العروض والفعاليات الاحتفالية، التي تتضمن عروض «سامبا سنسيشن: ريو شو»، و«كرنفال ريو» المتجول، وعروض «ريو لألعاب الخفة»، وعرض «Fiesta Sing Along»، وفعالية رواية القصص من «فيرجن ميغا ستور»، إضافة إلى ورشة عمل لرسم الطيور، والرسم على الوجوه، والعديد من الألعاب الأخرى. تبدأ الفعاليات من الرابعة عصراً حتى 10 مساءً يومياً خلال الفترة من 21 حتى 23 أبريل.