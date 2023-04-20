نجم الموسم الدرامي.. المنافسة محتدمة بين محمد رمضان وتيم حسن

مع اقتراب الموسم الدرامي الرمضاني من نهايته، واشتداد المنافسة بين نجوم الشاشة الفضية على المراكز الأولى ومؤشرات متابعتها الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تصدرت أسماء دون أخرى قائمة النجوم وأصحاب الحضور الأبرز هذا العام في الاستطلاع الذي أجرته «الإمارات اليوم» عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لتعلن عن مفاجآت، وترشيحات لبعض الأسماء البارزة على الساحة الفنية العربية هذا الموسم، في الوقت الذي تباينت الآراء المرشحة تبعاً لنوعية الأعمال التي يتابعها الجمهور، لتنحصر بين تجارب الدراما المصرية والدراما العربية المشتركة.

«جعفر العمدة»

وتصدر النجم المصري محمد رمضان، المرتبة الأولى عن دوره في مسلسل «جعفر العمدة» الذي مازال يحقق إلى حد اليوم، متابعات وأرقام كبيرة تجسدت في تحقيقه «التريند» في عدد من الدول العربية، فضلاً عن تصدره أكثر من مرة منذ بداية الشهر الفضيل، محرك البحث العالمي «غوغل». هذا، في الوقت الذي يستمر عدد من المنتجين والقائمين على صناعة الدراما في مصر، على مواصلة استثمار نجومية محمد رمضان الواسعة والممتدة التي لايزال يحققها، لتسويق العمل وتحقيق الصدارة المرتقبة.

ورشح قراء مشاركون في استطلاع «الإمارات اليوم» «العمدة» محمد رمضان، وكتب القارئ مصطفى: «الفنان اللي مفيش فن بعده محمد رمضان». وأضاف «ثقة في الله نجاح». أما صاحب حساب «ساموراي» فعلق: «بدون نقاش النمبر وان»، في الوقت الذي أشار أحد القراء إلى أداء النجمة هالة صدقي المتميز في العمل، وأداء الممثل الأردني منذر رياحنة، ومن ثم الممثل المصري أحمد داش في نفس المسلسل.

«الزند»

وكشفت ترشيحات قراء «الإمارات اليوم» عن حلول الفنان تيم حسن، في المرتبة الثانية، عن دوره في مسلسل «الزند ـ ذئب العاصي»، إذ نجح النجم السوري في تقديم شخصية متقنة وجيدة ملتزماً بمقتضيات شخصية المجند السابق والثائر في وجه ظلم الإقطاع، إذ علقت القارئة زينة صبحي: «تيم وبس»، فيما كتب قارئ آخر مشيداً بتجربة تيم حسن: «دائما الممثلين السوريين هنن الرقم الصعب، والدراما السورية دائما رقم واحد بالرغم من الظروف الصعبة، وبأي عمل بكونو فيه بينجح العمل حتما».

أما المرتبة الثالثة، فحجزها قراء «الإمارات اليوم» للممثلة السورية كاريس بشار، عن شخصية «مريم» اللاجئة السورية في مسلسل «النار بالنار» للمخرج محمد عبدالعزيز، إذ علقت القارئة «سوزان»: «كاريس بشار النار بالنار» وقال «مالك» «كاريس طبعاً». بالتوازي مع هذا الترشيح، تحيز عدد من القراء لتجربة الممثل السوري باسم ياخور في مسلسل «العربجي» المتميزة وإطلالته المغايرة التي نجح من خلالها هذه المرة، في جذب اهتمام الجمهور وإقناعه بشخصية «عبدو العربجي» الذي يصارع بيديه العاريتين طعنات الغدر والخيانة، متحدياً جبروت غريمه «أبوحمزة النشواتي». وكتب القارئ حسن: «باسم ياخور أفضلهم» وعلق آخر: «العربجي.. باسم ياخور».

مراكز متقدمة

وبحسب ترشيحات المتابعين أيضاً؛ حققت الممثلة المصرية منى زكي، مراكز متقدمة في مؤشرات الصدارة هذا العام، من خلال شخصية «حنان» في المسلسل الدرامي «تحت الوصاية» الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، للمؤلفين شيرين دياب وخالد دياب، والمخرج محمد شاكر خضير. يحكي العمل عن هروب بطلته من مدينة الإسكندرية إلى دمياط مع طفليها، بعد سرقة مركب زوجها المتوفى، ومطاردة شقيق زوجها لها الذي يقلب حياتها رأساً على عقب، فتقرر تحدي الصعوبات والانطلاق في بناء مستقبل مغاير لها ولأطفالها بعيداً عن الماضي.

كما حقق الممثل المصري أحمد أمين، مركزاً متقدماً في الاستطلاع عن تجربته في مسلسل «الصفارة» للمخرج علاء إسماعيل، الذي انتهى عرضه في النصف الأول من رمضان، إذ كتب القارئ الدكتور محمد: «أحمد أمين فوق كل دول».

وأشار قراء إلى عدد من الشخصيات الدرامية الأخرى التي لفتت انتباههم في أعمال رمضان 2023، إذ أعجبت القارئة «ريهام» بأداء الممثل السوري محمود نصر في مسلسل «مربى العز» للمخرجة رشا شربتجي، بينما علق «ياسر» من مصر، على أداء خالد النبوي في مسلسل «رسالة الإمام» قائلاً: «الفنان القدير المحترم»، أما «مها»، فأشادت بأداء الممثل عمرو سعد في مسلسل «الأجهر» للمخرج ياسر سامي.

«حشود» التسويق

بالحديث عن أجواء المنافسة حول النجم العربي صاحب الحضور اللافت في دراما رمضان هذا العام، تبدو الجهود التي تبذلها شركات الإنتاج العربية في التسويق والترويج لنجومها واضحة وجلية من خلال خطوة حشد آلاف المتفاعلين يومياً نحو منصاتها التي تعج بأحدث المقاطع المصورة ومقتطفات الأعمال المعروضة على الشاشة، رغبة منها في بث النشاط والحركية والتجاوب البناء مع أحداث هذه الأعمال ودفع عجلة الاهتمام بها وبأرقام مشاهدتها.

كما حرص أغلب نجوم السباق الرمضاني على الانخراط «باجتهاد» في موجة الترويج التي ارتأت أن تركبها الجهات الإنتاجية من بوابة منصاتها وصفحاتها على «السوشيال ميديا» رغبة في حشد المشاهدة والاهتمام، إذ حضروا متهيئين للرد والتفاعل الدائم مع تعليقات الجمهور وتوضيح مسارات الشخصيات التي يقدمونها، وتفاصيل أخرى تعلق بعضها بخيارات الماكياج أو الأزياء أو حتى تسريحات شعر بعض الشخصيات.

- «نمبر 1» تصدر المرتبة الأولى عن دوره في «جعفر العمدة» الذي مازال يحقق إلى اليوم متابعات وأرقام كبيرة.

- في المرتبة الثانية حل بطل مسلسل «الزند ـ ذئب العاصي»، إذ نجح النجم السوري في تقديم شخصية متقنة.

- المرتبة الثالثة حجزتها الممثلة السورية كاريس بشار، عن شخصية «مريم» اللاجئة السورية في مسلسل «النار بالنار».

- منى زكي حققت مراكز متقدمة في مؤشرات الصدارة، من خلال شخصية «حنان» في المسلسل الدرامي «تحت الوصاية»: