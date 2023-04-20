مهرجان دبي للكوميديا.. رحلة بطعم الفرح

كشف مهرجان دبي للكوميديا عن فنانين جدد، يشاركون في عروضه التي تنظم خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو المقبل.

وينضم كل من أميت تاندون ونجوم مجموعة بالعربي إلى قائمة نجوم الكوميديا المشهورين في المهرجان، ومن بينهم: بيث ستلينج ورايتشل فينستين وأتسوكو أوكاتسوكا ورافي باستوس وجون أشقر وجيم جيفريس، إضافة إلى عودة مصنع الضحك، والمزيد من النجوم.

وضمن المهرجان، وفي 19 مايو المقبل، سيقدم أميت تاندون عرض «سندويش ماسالا» باللغة الإنجليزية على مسرح مول الإمارات.

وحقق أميت تاندون، نجم الكوميديا الهندي المعروف بلقب «ذا ماريد جاي»، نجاحاً كبيراً، بعد أن حصدت مقاطع الفيديو الخاصة به أكثر من 100 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي. ودخل عالم الكوميديا من أوسع أبوابه مع فيلم «كوميديانز أوف ذا وورلد» على منصة «نتفليكس» في يناير 2019، ليصبح من بين أول ثلاثة نجوم كوميديا من الهند تعرض المنصة العالمية أعمالهم. وحققت أعماله نجاحاً واسعاً في مختلف أنحاء العالم، وقدم أكثر من 200 عرض عالمي حتى الآن. كما أطلق عرضاً مميزاً باسم «جراندماسترز أوف كوميدي»، يوفر منصة لتعزيز انتشار الكوميديا في مختلف جوانب الحياة.

وسيشهد مسرح مول الإمارات أيضاً، في 20 مايو المقبل، عرضاً لمجموعة بالعربي، التي تضم عدداً من الفنانين العرب الذين انطلقوا في مسيرتهم في الكوميديا، ليصبحوا من روادها في دبي. وقدموا مئات العروض في أنحاء دبي منذ انطلاقتهم عام 2017، وأنهوا أخيراً تسجيل عرض كوميدي خاص مع شبكة أو إس إن. ويقدم نجوم المجموعة الكوميدية الموهوبة، وهم: عبدالله الأنصاري وعلي أسمر وكريم ماتا وإسلام وإيدي ومحمد بدر، عرضاً باللغة العربية لنشر الضحك والسعادة بين الحضور.

كما يستضيف مهرجان دبي للكوميديا مجموعة من العروض التي تقدمها نخبة من نجمات الكوميديا، وهن أتسوكو أوكاتسوكا وبيث ستلينج ورايتشل فينستين، وذلك على مسرح دبي أوبرا في 15 مايو المقبل. ويمكن الاستمتاع بالعرض الكوميدي الذي تقدمه بيث ستلينج، النجمة والكاتبة والممثلة الأميركية التي حققت نجاحاً في عرض «ذا ستاندابس»، إلى جانب مشاركتها في كتابة المسلسل التلفزيوني «كراشينج».

أما رايتشل فينستين فوصلت إلى التصفيات النهائية في الموسم السابع من برنامج المواهب لاست كوميك ستاندينج.

بينما اختارت مجلة فراييتي اتسوكو أوكاتسوكا من بين أفضل 10 كوميديين لعام 2022. وستأخذ كل واحدة منهن الجمهور في رحلة من الضحك والمرح من خلال تصوير تجارب الحياة بطريقة ظريفة ومبدعة بأسلوبهن الخاص.