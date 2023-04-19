أبوظبي تحتفل بالعيد ببرنامج حافل

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية والتجارب الثقافية والعروض الفنية والأمسيات الموسيقية التي يحييها نجوم الغناء العربي في أنحاء الإمارة احتفاءً بعيد الفطر في أبوظبي والعين والظفرة.

وفي 22 الجاري سيحيي النجم فؤاد عبدالواحد والمطربة يارا حفلاً في مركز العين للمؤتمرات.

أما في قاعة أفراح مدينة زايد بالظفرة، وخلال 22 الجاري، فسيحيي الفنان حمد العامري حفلاً غنائياً.

ودعت واحة العين الزوار للاحتفال بعيد الفطر في أحضان الطبيعة الخلابة من خلال مجموعة من التجارب الأصيلة مثل العروض الشعبية، وورش العمل الحرفية، ومحطات رسم الحناء، وأنشطة وفعاليات وهدايا للأطفال.

وخلال أول وثاني أيام العيد، ستستمتع العائلات بمشاهدة عروض العيالة والرزفة الشعبية في متحف قصر العين وواحة العين وقصر المويجعي.

وسيستقبل مركز القطارة للفنون بالتعاون مع «كريتيف سبيس»، زواره لالتقاط صورة العيد بأزيائهم الأنيقة والتي توثق أجمل اللحظات برفقة العائلات والأصدقاء.

ويستضيف قصر الحصن في أبوظبي عروضاً شعبية، بالإضافة إلى تجارب تفاعلية تسلط الضوء على الفنون الحرفية والمهارات اليدوية والممارسات التراثية.

وبينما تشهد منارة السعديات مجموعة من المعارض والأنشطة، سيستضيف متحف اللوفر أبوظبي أمسية من عروض الطبول الدرامية.

ولأول مرة في الشرق الأوسط، تقدم «هات إنترتينمنت» وبالتعاون مع مارينا مول أبوظبي، السيرك المائي المتنقل «فونتانا».

وتفتتح «أدريناك أدفنتشر»، أكبر حديقة مغامرات داخلية في المنطقة والتي تقع في القناة، أبوابها في عيد الفطر المبارك لتقدم أكثر من 20 نشاطاً بدنياً وترفيهياً لجميع الأعمار. وستحتضن مراكز التسوق في أبوظبي العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية خلال العيد. وسيزور العرض الإماراتي «فريج» الغاليريا جزيرة المارية في 22 و23 الجاري.