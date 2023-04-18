بطارية قابلة للشحن و«الأكل»

نجح فريق بحث إيطالي من تطوير أول بطارية صالحة للأكل وقابلة لإعادة الشحن. ويمكن للبطارية، وفق لـ «sputnik»، و مجلة «سيانس أليرت» العلمية، من مراقبة صحتنا ومعالجتها بأمان من داخل الجسم. لسوء الحظ، فإن تشغيل هذه الأدوات الطبية المصغرة ليس دائمًا أمرًا سهلاً.

ويعمل النموذج الأولي للجهاز الموضح في دراسة جديدة عند 0.65 فولت غير ضار ويوفر تيارًا من 48 ميكرو أمبيرًا لمدة 12 دقيقة - ضمن النطاق المطلوب لمنح الأجهزة الإلكترونية الصغيرة مصدرًا للطاقة.

وقال المؤلف ماريو كايروني، باحث الإلكترونيات الجزيئية في المعهد الإيطالي للتكنولوجيا: «تتراوح الاستخدامات المستقبلية المحتملة من الدوائر الصالحة للأكل وأجهزة الاستشعار التي يمكنها مراقبة الظروف الصحية إلى تشغيل أجهزة الاستشعار لمراقبة ظروف تخزين الطعام».

وأضاف «علاوة على ذلك، نظرًا لمستوى أمان هذه البطاريات، يمكن استخدامها في لعب الأطفال، حيث لا يوجد خطر كبير من ابتلاعها.»

وصُممت البطارية من قائمة متنوعة من المكونات، وهي أول بطارية وظيفية قابلة لإعادة الشحن يمكن تقديمها كوجبة خفيفة. تشمل مكوناته فيتامين ريبوفلافين لأنود البطارية (نهايته «السلبية»)، ومكملات كيرسيتين مثل الكاثود (النهاية «الإيجابية»). يتكون المنحل بالكهرباء (الذي يولد الشحنة الكهربائية) من محلول قائم على الماء، والفاصل (الذي يمنع الدوائر القصيرة) مصنوع من نوري، وهو الأعشاب البحرية التي توجد في مطاعم السوشي.