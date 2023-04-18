أحمد السقا في مغامرة قصيرة خلال رمضان

للمرة الأولى في مسيرته الفنية الطويلة، يتصدى النجم المصري أحمد السقا لتقديم شخصية الإرهابي المتطرف في مسلسل «حرب» الرمضاني، الذي يعد أول تعاون فني تلفزيوني له مع المخرج أحمد نادر جلال، ليطرح هذه المرة تجربة شخصية «عثمان» أو «الظافر»، قائد إحدى الكتائب الإرهابية بمعاقل «الدواعش» في ليبيا في عام 2014، الذي ينتقل إلى مصر لتنفيذ عدد من العمليات الهجومية الدامية، فيقف في وجهه رجال الأمن، وعلى رأسهم الضابط «عمر»، الذي يجسد شخصيته في العمل الفنان محمد فراج، ليلتقي للمرة الثالثة مع السقا بعد فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، ومسلسل «الحصان الأسود» للمخرج أحمد خالد موسى في عام 2017.

رهان

منذ المشاهد الأولى للعمل القصير (10 حلقات) الذي بدأ عرضه في الثلث الأخير من شهر رمضان، تبرز بوضوح مراهنة مخرج العمل على شخصية السقا، الذي تدور حوله جميع مشاهد العمل، في الوقت الذي ظهر هذا الأخير بشكل صادم، ليعلن الحرب على الجميع، ويزرع بذور الشر في كل مكان، سواء من خلال إطلالته المستهجنة والمروعة، أو انفعالاته المفزعة، وحقده الدفين على كل من حوله، الذي كشف عنه استعداده الدائم لتوجيه الإرهابيين نحو عمليات التخريب والدمار، وذلك بعد قيامه بزرع عبوة ناسفة في إحدى محطات المترو في عام 2015، وإصابة 16 مصرياً.

في الوقت الذي اعتمد فيه الفنان في تجربة المصداقية على محاولاته الجاهدة التحكم في أدواته الفنية وانفعالاته، للبروز في شكل الإرهابي المنزوع العواطف، ومن ثم خبرته الفنية الطويلة لضبط تفاصيل هذا الدور الصعب، بالمهارة المطلوبة، على الرغم من الأدوات المتعددة التي وظّفها صُناع العمل من جهة، والسقا من جهة أخرى، لخدمة الشخصية من الخارج لتحاكي عوالم الإرهابيين النفسية، وتصوراتهم الإجرامية، وإنسانيتهم الغائبة، ونهمهم الكبير في القتل، الذي دفع زعيمهم في العمل إلى تصنيع 100 صاروخ لترويع الناس، على أن تكشف الحلقات المقبلة من العمل مآلات هذه الاعتداءات ونتائجها.

نجاح

كعادته، نجح الفنان أحمد السقا، منذ الحلقات الأولى لمسلسل «حرب»، في جذب اهتمام جمهوره، وبث حالة من الاحتفاء العام على الشبكات الاجتماعية في مصر، على خلفية دوره الجديد ومغامرته الفنية المغايرة رمضان هذا العام، لشخصية ضابط المخابرات الحربية «مصطفى خليفة» التي جسدها في مسلسل «الاختيار 3» في أكثر من مهمة أمنية خاصة في سيناء، مستفيداً من جهة من فكرة التغيير لتفادي مطبات التكرار، ومن مساحات الدور الواسعة التي أتيحت له في العمل من جهة أخرى، لتقديم تجربة درامية جديدة تعيش دوامة من الصراعات الداخلية والخارجية مع الضابط «عمر» (الفنان محمد فراج)، ونخبة من نجوم الدراما المصرية، منهم: أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، وعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

رصيد فني

ما يقارب 60 مسلسلاً وفيلماً، ونحو 10 مسرحيات وأعمال إذاعية، وتجارب ناجحة في تقديم البرامج التلفزيونية الرمضانية، هي حصيلة نجومية أحمد السقا، الذي تخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، إذ ينحدر من عائلة فنية تقدر الإبداع، فوالده الفنان والمخرج محمد صلاح الدين السقا، مدير مسرح العرائس، وجده المطرب المصري المعروف عبده السروجي.

جاءت انطلاقة السقا الفنية في الدراما التلفزيونية بترشيح من الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة للقيام بدور رئيس في مسلسل «النوة» في عام 1991 للمخرج محمد فاضل، سبقتها مشاركته في السهرة التلفزيونية «كيف تعيش بمرتبك».

• حالة من الاحتفاء شهدتها شبكات التواصل في مصر على خلفية ظهور السقا في هذا الدور المختلف.

• 10 حلقات فقط، يتضمنها مسلسل السقا الجديد الذي بدأ عرضه في الثلث الأخير من رمضان.