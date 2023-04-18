«العيد في دبي».. 4 أيام من الاحتفالات والبهجة

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن فعاليات «العيد في دبي»، مشيرة إلى أن احتفالات عيد الفطر ستقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق، إذ سيعيش سكان المدينة وزوارها أجواء مليئة بالاحتفالات في أرجاء المدينة.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال العيد أجندة تتضمن مجموعة مختارة من العروض والفعاليات لتلبية كل الأذواق، ما يكفل إدخال البهجة في نفوس جميع أفراد العائلة والأصدقاء.

وستنير الألعاب النارية سماء دبي خلال أول وثاني أيام العيد في مواقع مختلفة، هي بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، و«كانتين الشاطئ» في جميرا بيتش، وسيقام عرض للألعاب النارية أيضاً للاحتفال بافتتاح «مهرجان دبي للمأكولات»، إضافة إلى العروض الترفيهية المتجولة التي تقدمها فرق الحربية والعيالة. وستضاء سماء «دبي باركس آند ريزورتس» بالألعاب النارية المتوهجة بمناسبة عيد الفطر.

«كانتين الشاطئ»

ويمكن التوجه إلى جميرا بيتش خلف سنست مول، حيث تقام فعالية «كانتين الشاطئ» برعاية اتصالات من &e، خلال الفترة من 21 أبريل الجاري إلى السابع من مايو المقبل. وتحتفي فعالية هذا العام بمرور 10 أعوام على انطلاق «مهرجان دبي للمأكولات» و«كانتين الشاطئ» مع مجموعة متنوعة ولذيذة من خيارات الأطعمة والمشروبات، والعروض الترفيهية الحية، والأنشطة المخصصة للأطفال.

مراكز التسوق

وتتيح مراكز التسوق لزوارها العديد من الفعاليات الترفيهية خلال العيد السعيد، علاوة على العروض الترويجية وفرصة الفوز بجوائز.

وسيحتفل الواحة مول من 22 حتى 25 الجاري، بأربعة أيام من البهجة والأنشطة الترفيهية لجميع أفراد العائلة، إذ يمكن مشاهدة عروض الرقص وألعاب الخفة وغيرها من الأنشطة المتجولة. وتتوافر أيضاً للأطفال فرص للتعبير عن أنفسهم بالمشاركة في ورش العمل الفنية لصنع بطاقات التهنئة بالعيد، بالإضافة إلى حضور حفل شاي «أليس»، والرسم على الوجه مجاناً، والعديد من الفعاليات الأخرى.

أما مركز ميركاتو فينظم فعاليات احتفالية متنوعة، وتتضمن عروض «سامبا سنسيشنز»، «ذا ريو شو»، و«كرنفال ريو» المتجول، وعرض «ديابلو» لألعاب الخفة، والتزلج على الجليد مع الغناء، وورشة عمل لرسم الطيور، والرسم على الوجوه، إضافة إلى الألعاب وسرد القصص.

غناء

وسيحيي الفنان الإماراتي عيضة المنهالي حفلاً غنائياً في عيد الفطر في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول في 23 الجاري من السابعة مساءً حتى منتصف الليل. كما يسبق الحفل عرض لساعة ونصف من أغاني الدي جي.

ولا تفوّتوا عرض الممثل والمغني الهندي الحائز العديد من الجوائز أيوشمان كورانا في كوكا كولا أرينا في 23 الجاري.

ويمكن الاستمتاع بالحفل الغنائي للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب في كوكاكولا خلال 28 الجاري.

من جانبها طرحت العديد من الفنادق والمنتجعات والوجهات عروضاً خاصة بمناسبة العيد في دبي.

في الأوبرا

سيزدان مسرح دبي أوبرا بالعرض الموسيقي الكلاسيكي الراقص «ويست سايد ستوري» من إخراج لوني برايس، وإنتاج مشترك مع مصمم الرقصات جيروم روبنز الحائز جائزة الأوسكار، خلال الفترة من 25 إلى 30 الجاري.

• أجندة حافلة بالفعاليات تتضمن مجموعة من العروض والفعاليات لتلبية كل الأذواق.